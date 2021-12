Hace poco más de dos semanas el Ministerio del Deporte notificó del inicio del proceso de intervención de la Federación Ecuatoriana de Lucha (FELA). Sin embargo, esta no pudo ser posible debido a que el organismo interpuso una acción de protección, por considerar vulnerados sus derechos. Eso quedó solucionado.

El jueves 16 de diciembre, el Tribunal Único de Garantías Penales del Guayas dictaminó en una audiencia que es improcedente el recurso solicitado por Randy Rafael Quevedo Chóez en contra del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) por no reconocerlo como presidente de la FELA.

Se confirmó que la FELA no es reconocida por el organismo de lucha internacional y que por eso no es considerada por el COE. Además, varios de sus deportistas denunciaron irregularidades en dicho proceso eleccionario. Incluso dos de sus atletas insignes, Andrés Montaño y Luisa Valverde, acudieron al COE y recibieron el respaldo del actual titular del movimiento olímpico en el país, Jorge Delgado Panchana, en cuya elección no participó la FELA por los motivos antes descritos.

Delgado ya es reconocido por el Ministerio del Deporte y entró en funciones el 4 de diciembre.