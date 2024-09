Luis Miguel Escalada: “No extraño para nada jugar al fútbol”

Luis Miguel Escalada llegó a Ecuador en 2006 siendo un juvenil. Proveniente de Boca Juniors, se unió a Emelec y tuvo un buen desempeño.

A sus 38 años dejó a un lado el fútbol y, aunque aún no se ha retirado oficialmente, cumple ya su segundo año como gerente deportivo. Comenzó ejerciendo cargo dirigencial en el equipo Vinotinto de la segunda categoría de Pichincha en 2023. Hoy que es el gerente del equipo morlaco vive tiempos difíciles, pero los enfrenta con entereza.

Fue goleador en el Deportivo Cuenca

-¿Qué lo motivó a hacer la transición de jugador a director deportivo?

- Cuando decidí dejar el fútbol me di cuenta de que tenía dos opciones que me gustaban: ser director deportivo de algún club o empresario de jóvenes talentos. Aunque empecé en lo empresarial, no me gustó el ambiente, así que decidí optar por ser director o gerente deportivo.

-¿Cuál fue su preparación en este tipo de cargos?

- Hice cursos por Zoom en Argentina y fui aprendiendo cómo manejar las cosas desde el exterior, más allá de estar dentro de la cancha.

Luis Miguel Escalada en su nueva etapa en el D. Cuenca. Cortesía

-¿Cómo le fue en su primera experiencia en Vinotinto?

- Franco Oliva, amigo y dueño de Vinotinto, me pidió que lo ayudara a hacer crecer el proyecto, fue así que el año pasado pasé por allí e hicimos un buen trabajo. Si bien no logramos el ascenso a la Serie B, armamos algo prometedor.

- ¿Cómo llega al Cuenca?

- En este caso la oportunidad se presentó porque se fue el director deportivo; de ahí que cuando tuve la chance, no lo dudé. Antes estuve ahí dos veces como jugador. Me gustó el equipo y la ciudad.

Ahora todo lo ve de fuera de la cancha

-¿Todavía siente ganas de entrar al campo y jugar?

- No, la verdad es que no extraño para nada jugar. A veces pienso que lo hubiera definido de otra manera, pero desde afuera no puedo hacerlo.

-¿Cuáles cree que fueron las habilidades que adquirió como jugador y que ahora le son valiosas en su rol actual?

- Creo que lo más importante es ser sincero y buena persona. Eso me ha abierto muchas puertas. Pienso que el buen trato con los jugadores y el cuerpo técnico es clave para llevarles tranquilidad ante cualquier inquietud que puedan tener.

-¿Cómo maneja la presión en su nuevo rol, en comparación de cuando era jugador?

- El cargo que tengo implica tomar decisiones, y el tiempo dirá si fueron buenas o no. La presión siempre está en los clubes. Creo que, como dicen, desde afuera se sufre más porque ya no depende de ti, sino de otros (futbolistas, cuerpo técnico).

En su primer año en Emelec, Luis Miguel Escalada se cansó de hacer goles. Archivo / Expreso

-¿Cuál es su filosofía en la formación de jóvenes?

- Para mí ahí está el futuro de los clubes. Tuve la suerte de formarme en Boca, llegué a los 10 años y me fui a los 19. Conozco bien la formación y lo que hay que apoyar para que los jóvenes salgan bien preparados.

-¿Cómo maneja el tema del atraso de sueldos en su club?

- Le dije a los chicos que el Cuenca siempre ha tenido este problema. No está bien, pero también ha sido, en parte, por el atraso de la cablera (GolTV, anterior dueña de los derechos de transmisión de la LigaPro). Tengo la ilusión de que, con la nueva cablera (Zapping), empecemos a acomodarnos y mejorar.

La marca que dejo Emelec

-¿Ha pensado en trabajar en Emelec?

- Siempre evito prever el futuro (risas). Por ahora me veo trabajando durante años en D. Cuenca, que me dio la oportunidad.

- Paradójicamente su debut como gerente deportivo fue ante Emelec en la primera fecha, ¿cómo se sintió?

- (sonríe y piensa) A veces creo que son coincidencias de la vida. Como cuando me tocó hacer el gol 100 de mi carrera contra Emelec.

-¿Qué estrategia utiliza para motivar al equipo?

- Les digo que jueguen por su prestigio, que compitan y que tienen una familia detrás que los apoya y se alegra si les va bien, y se entristece si les va mal. Que representan a un club que confía en ellos y que les da una remuneración salarial importante como futbolistas profesionales.

- ¿Cómo influye su experiencia como jugador en la toma de decisiones?

- Haber jugado muchos años profesionalmente me ayuda en el día a día. Pero también tengo claro que debo seguir aprendiendo y estudiando, ya que el fútbol avanza cada día más.

