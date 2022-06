Luis Guillermo Rivera, el formador que no olvida a Emelec

En los equipos grandes del fútbol mundial suelen pasar jugadores que, quizás, no lograron alzar ningún título profesional, pero su rendimiento en la cancha, ‘matarse’ por la camiseta, los hizo dignos del eterno cariño del fanático. Eso pasa con el colombiano Luis Guillermo Rivera, el volante colombiano que se enfundó la divisa azul y plomo y lo hizo a la altura.

Si bien está en el país para ser parte del directorio del candidato a la presidencia de Emelec, Carlos Luis Torres, la idea de poder volver a estar cerca del Bombillo y, precisamente, en sus formativas, lo ha emocionado hasta la fibra al exfutbolista azul.

“Cuando me lo propusieron fue una alegría muy grande no solo para mí, sino para mi familia siempre he querido volver. Desde que yo estaba como jugador era un objetivo para mí venir y trabajar con las formativas del club”, empezó diciendo.

“Hay gente que no sabe esto, pero cuando terminaba de entrenar con Emelec en 2009, aprovechaba para entrenar a un equipo de niños en la FAE y desde allí empezó mi amor en cuestión de formativas”, agregó el ahora DT de formativas.

Luis Guillermo Rivera: "El plan es implementar un modelo integral de formación, estoy seguro de la seriedad de Carlos Luis y de la lista, estoy ansioso por entregar lo mejor de mi para el club, me he preparado para esto, crean en el proyecto".

Reconoce que sigue al equipo desde Colombia y reconoce la grandeza del remodelado estadio George Capwell.

“Lo he podido ver últimamente cuando se me presenta al oportunidad, antes la programadora que tenía los derechos no llegaba al cable de Colombia, pero ahora con ESPN que es más internacional lo vemos con mi hijo, nos sentamos a ver los partidos de Emelec y hacerle fuerza para que los resultados se den. (El estadio ) quedó hermoso, eso no es discutible. Cuando se lo ve por las tomas aéreas y le da a uno unas tremendas ganas de estar en el campo de juego”.

Sobre el rendimiento de Emelec, Rivera se sinceriza: “He visto algunos partidos y, sin querer hablar mal del DT y viéndolo como hincha, hay partidos buenos y después hay unos cambios radicales que uno no entiendo por qué, no sé si no se entiende la idea, pero falta esa estabilidad en el juego”.

Por último, sobre el rival del Bombillo en octavos de final de Libertadores, augura lo mejor para los millonarios.

“Para nadie es un secreto que Atlético Mineiro es un rival muy duro, muy difícil, pero uno siempre tiene que pensar en grande y que se puede ser positivos, pero no solo pensar sino también irradiarlo. En la cancha son 11 vs. 11 y ahí se tiene que demostrar carácter diferente que necesitas en ese torneo internacional. Independiente de quien esté (en la presidencia), es desearle a Emelec que pase esa fase y llegue lo más lejos en la Copa Libertadores”.

A su vuelta a Colombia, a Rivera lo espera un nuevo proyecto de un club aficionado que inició en febrero y en el que ya cuenta con más de 80 niños en el proceso.