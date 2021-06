Luis Chango: "Ojalá después no pidan calefacción"

El directivo de Mushuc Runa, Luis Chango, cargó nuevamente contra LigaPro. Esta vez, de forma irónica, dijo que pondrán las torres de iluminación artificial para que programen a Barcelona y Emelec en Echaleche, pero que ojalá después de eso no pidan calefacción.

“Haremos todos los esfuerzos para que Barcelona y Emelec vengan a Echaleche y no pongan más pretextos. Ojalá no nos pidan calefacción cuando ya pongamos las luces”, dijo en La Redonda.

El directivo fue sancionado por LigaPro debido a sus constantes críticas, pero él aseguró que mantendrá su postura, a pesar de que todavía no recibe la notificación sobre su castigo. "Tengo todo el derecho de opinar de Liga Pro. A mí no me han notificado en lo absoluto de la sanción, me he enterado por redes sociales", agregó.

Y después, señaló al campeón nacional como el causante de este castigo. "Supe que la sanción ha sido por pedido de Barcelona. Todo lo que pide Barcelona es aceptado. A mí me insultaron y hasta me mandaron saludos desde Brasil. Imagino que tienen audios y pruebas para acusar".

De paso, volvió a señalar un trato desigual entre los clubes. "Ellos (Barcelona) pueden insultar, agredir, hacer lo que quieran, y cuando uno responde lo ven mal. Yo no he insultado a los dirigentes de Barcelona. Hay un dirigente de ellos que insulta en redes, que insulta a los árbitros y no pasa nada en Liga Pro. Habla Chango y recibe sanción de mil dólares (y cuatro meses)”.

Y dio nombres. “El señor Aquiles Álvarez me mandó mensajes cuando yo estaba internado por COVID-19, que porque no le reclamaba a Emelec por no jugar en Echaleche. Le informo que estaba en el hospital y yo veré si respondo a quien me de la gana”, concluyó.