La lucha invisible de los paratletas

Bryan Maldonado: “Les pido ayuda y una oportunidad para volver a competir”

Bryan Maldonado volvió a la pista en al que se lesionó en febrero del 2020. Amelia Andrade / EXPRESO

“En el día puedo apreciar la luz del sol, borroso, pero lo percibo. No puedo ver el verde del césped o el rojo que tiene la pista olímpica. En la noche no veo absolutamente nada”. Bryan Maldonado es un guayaquileño de 25 años, no vidente, quien vive un vía crucis en el deporte.

Pero su discapacidad no ha sido precisamente el gran problema de él, sino una lesión que sufrió en la rodilla el año pasado y que no ha podido tratar para poder volver a correr sobre los carriles del atletismo.

El 2020 fue un año complejo para Bryan y su familia. Su padre falleció de un problema cardíaco y con él se fue su principal compañero en las pistas. Sumado a esto, una lesión en un selectivo lo terminó de marginar en su intento para llegar a los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020.

“Era época de invierno (febrero 2020) y había un charco de agua en la pista. Me resbalo y caigo sobre la misma pierna que me había lesionado en 2019. Sentí un traqueteo en la rodilla. Entre mi papá y mi guía me ayudaron a parare porque no pude. Se informó a Quito y quedé fuera del selectivo. Mi recuperación se frenó por la pandemia y me pasaron algunas cosas en medio que no pude continuar. Luego pasó lo de mi papá”, explica.

Su sonrisa pisando la pista lo decía todo, Bryan volvía al lugar donde podía recordar a su padre, pero su mayor anhelo es que las autoridades lo vuelen a integrar en la selección nacional.

“No he conversado con dirigentes. Si pudiera, les diría que por favor me vuelva a dar la oportunidad de competir, que una lesión puede ser el fin de una carrera, pero la mía no es así. No lo siento y por chequeos me han dicho de que puedo. Con terapias puedo recuperarme de esa lesión. Pido que me ayuden porque acá en Costa no hay suficiente ayuda, debes pertenecer a Pichincha como para tener ese respaldo”, agrega.

Bryan supera, hasta hoy, burlas por su condición y está convencido que su lesión en la rodilla no le ganará en la pelea por cumplir sus sueños. Se ha enfocado en volver a competir, en nombre de él y de su padre, sea representando al país o a su madre, hoy, su principal apoyo.

Efraín Cabrera: “Que se tome conciencia y el fondo para atletas, sea para ellos”

Paredes es la raqueta número uno de Ecuador en el tenis adaptado. Cortesía

El 15 de septiembre, de hace 35 años, Efraín Cabrera iba a ser víctima de una colisión entre dos vehículos. Uno de ellos iba a destrozar su pierna izquierda, que luego sería amputada. Él no iba a dejar que su vida sea lamento y rápidamente empezó llevarlo adelante.

Efraín tenía apenas 22 años y recién conocía el tenis. Su accidente iba a impulsarlo a descubrir el deporte pero bajo sus condiciones.

“Me vine a las cancha a jugar e intenté. Jugaba con mi cuñado y empezamos a pelotear y mi cuerpo se fue adaptando a la situación, llegaba a las pelotas, y en el primer provincial que tuve, cuando recién se abrieron las canchas en Cuenca, hicieron el torneo y dije voy a jugar”. Sí, jugaba con una prótesis y de pie.

Pero de la mano de Esteban Ortiz empezó a competir en silla de ruedas, logrando ser el número uno del país, pero lastimosamente, no fue suficiente para lograr respaldo de las autoridades.

“Mi ilusión fue siempre llegar a lo más alto. Hubo un punto en el que yo era 69 en el ranking y quería llegar al 50 pero el apoyo dejo de llegar y todo se truncó. No había presupuesto para poner un entrenador, danos los equipos. No había eso y yo al menos no tengo entrenador, siendo el número 1 del país”, explica.

El oriundo de Cuenca recordó que cuando hay competencias fuera del país, “la selecciones van solas” y que al contrario de llevar dirigentes “deberían ir médicos, entrenador y asistentes para la gente con diferentes tipos de discapacidad”.

Esteban Ortiz: “No solo el rol de dirigentes, también del estado”

Esteban Ortiz en una de las competencias de paraciclismo en este 2021. Cortesía

El nombre de Esteban Ortiz en el deporte adaptado tiene un gran significado. No solo porque fue presidente de la entonces Federación Paralímpica de Ecuador, sino porque ha tenido que vivir las peripecias de sus colegas en carne propia.

Estaba por cumplir 18 años y le gustaba el fútbol, volley y aquel día fatídico de su accidente, llevaba la divisa de baloncesto de su colegio. Un todólogo deportivo.

Pero ese accidente de tránsito le causó una paraplejía que le cambiaría su vida. Hizo su rehabilitación en Estados Unidos, hace 35 años, y pasó de esconderse a sentirse orgulloso de su condición.

Él sabe el poder que tienen las autoridades y si desean, pueden fondear a un grupo de un día para el otro. Lo vivió el como presidente.

“Yo en 2012 era presidente de la federación paralímpica y después comité, no teníamos ni presupuesto ni oficinas. Se avecinaban los juegos en Londres y no pensé que íbamos a poder armar un equipo porque no había nada, pero Lenín Moreno me llamó, me dijo que Stephen Hawking iba a estar y él lo quería conocer. Entonces me dijo que iba a hablar con la ministra, al rato me llamo, dijeron que me daban el presupuesto y haciendo todo al apuro. Por el capricho del vicepresidente nos dieron fondos, no sé de donde. Logramos clasificar a una pesista y una chica de natación”, cuenta.

Ortiz fue parte de la primera delegación paralímpica en Barcelona 1992, ha transitado una gran carrera deportiva en distintas disciplinas, atletismo, tenis y hoy está activo en el paraciclismo.

Llama a que se atiendan a los deportistas de todas las discapacidades. “A los de problemas auditivo, no videntes, no solo los de intelectual. Es un orgullo lo que han hecho en Tokio, pero no son los únicos”, concluyó.