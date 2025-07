Lionel Messi y una reveladora confesión: "Soy una persona que se guarda todo adentro"

Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, se despojó de su habitual hermetismo para mostrar una faceta pocas veces vista: la de un ser humano vulnerable, afectado por las críticas y consciente de la importancia de la salud mental. Sus confesiones ofrecen una mirada íntima a los desafíos que ha enfrentado más allá de las canchas.

El experimentado jugador argentino abordó con inusual sinceridad el impacto de las constantes señalamientos, especialmente aquellas dirigidas a su desempeño con la Selección Albiceleste. "La verdad que siempre fui indiferente a todo eso. Si bien la pasé mal por muchas cosas que se han dicho… sobre todo extra futbolístico cuando muchas cosas o la mayoría, por no decir todas, eran mentira, inventadas… y que eran con la intención de hacer daño", dijo en entrevista con INFOBAE.

Estas palabras no solo evidencian la inmensa presión a la que estuvo sometido, sino también el dolor causado por acusaciones falsas diseñadas para dañar su imagen personal, trascendiendo lo estrictamente deportivo.

Lionel Messi y cómo conllevó salud mental en su carrera

Uno de los puntos más significativos de la entrevista fue la revelación de Messi sobre su experiencia con la terapia psicológica. "Fui en una época, cuando estaba en Barcelona, hace mucho. Era muy reacio a todo eso. Soy una persona que se guarda todo adentro. Pero la verdad es que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho y me ayudó muchísimo", expresó la Pulga.

Esta admisión es un paso crucial para desmitificar la salud mental en el deporte de alto rendimiento. La inicial resistencia de Messi, reflejo de una personalidad que tiende a internalizar los problemas, y su posterior aceptación de la ayuda profesional subrayan la importancia de buscar apoyo cuando se necesita, rompiendo con tabúes aún arraigados en el ámbito deportivo.

La evolución personal de Messi también se manifiesta en su creciente apertura con su círculo de confianza. "Sí, sí, tengo… Tengo varias, tengo amigos, tengo familia, Antonela. Sí, creo que de grande también fui cambiando mucho de eso. El psicólogo también me ayudó y fui compartiendo mucho más todo lo que me pasaba y me fui abriendo mucho más también con mi gente", explicó.

Messi reconoció que la familia y amigos han sido fundamental en el trayecto

La mención de su esposa, Antonela, junto a amigos y familiares, resalta el valor incalculable de un sistema de apoyo sólido y afectivo. Su madurez se refleja en la capacidad de ser vulnerable y en la comprensión de que compartir sus experiencias internas ha sido fundamental para su bienestar emocional y personal. Lionel, el ídolo, se muestra como un ser humano que ha aprendido a pedir ayuda y a fortalecer sus lazos, demostrando que la verdadera fortaleza también reside en la vulnerabilidad.

