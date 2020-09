Lionel Messi volvió a entrenar con el FC Barcelona tras la novela de su salida

Un reencuentro tenso. Lionel Messi se incorporó este lunes 7 de septiembre al grupo del FC Barcelona luego de su reciente intento infructuoso de abandonar el club culé. El argentino apareció conduciendo en la ciudad deportiva Joan Gamper para asistir a su primer entrenamiento junto con el nuevo técnico azulgrana, Ronald Koeman.

Messi concedió una explosiva entrevista el viernes pasado al medio Goal.com en la que anunció que continuaba en el Barcelona para evitar ir a juicio, pero fue muy crítico con la directiva del club.

"La decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", dijo el seis veces Balón de Oro, de 33 años.

La semana pasada el argentino no había acudido a los primeros entrenamientos del Barcelona como una señal de que había decidido salir.

Finalmente el astro argentino cedió en sus propósitos. Optó por no acudir a la justicia para protestar por exhorbitante cláusula de rescisión de 700 millones de euros, pero no tembló a la hora de acusar al presidente Bartomeu de haber incumplido su promesa de haberle dejado irse si ese era su deseo.

Ahora, la superestrella culé deberá reintegrarse al grupo y ganarse de nuevo la confianza del vestuario, y del técnico Ronald Koeman, con el que, según la prensa española, su relación dista de ser idílica.

El argentino comunicó su deseo de buscar nuevos horizontes un día después de una fuerte discusión con Koeman.

Messi habría reprochado al sucesor de Quique Setién su decisión de descartar a su socio de ataque y amigo Luis Suárez, de igual modo que a otros jugadores con peso en el vestuario como Arturo Vidal, Ivan Rakitic o Samuel Umtiti.

En cuanto a Koeman, había prevenido en su primera rueda de prensa, cuando las diferencias con Messi eran solo un rumos, que él sólo quería a "jugadores que quieran estar aquí y darlo todo".