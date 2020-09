Lionel Messi y sus dos salidas con piola

Lionel Messi está convirtiéndose en el protagonista de Juanito y el lobo (El niño que mintió tanto hasta que dejaron de creerle). El astro argentino se quedará en Barcelona después del problema que armó enviando un burofax pidiendo la salida, apoyándose en todo un departamento legal y dando marcha atrás en una entrevista.

Según él, todo el año estuvo anunciando su salida, pero el presidente del club, Jose Maria Bartomeu no le hizo caso. Y las veces que le hizo caso, insiste, el directivo le mintió porque le dejó el derecho a marcharse al final de temporada y en el rato preciso le puso documentos sobre la mesa.

Pero, más allá de todo lo dicho y por decir, lo único cierto es que es la segunda marcha con piola de Lionel Messi. La primera fue en la selección argentina, después de perder la final de la Copa América.

"Ya está. Se terminó para mí la Selección. Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo. Creo que es por el bien de todos, primero por mí y después por todos. Creo que hay mucha gente que desea eso. Obviamente no se conforman y nosotros tampoco con llegar a la final y no ganarla. Nos tocó perder otra vez en los penales, otra vez un partido muy igualado pero creo que ya tengo la decisión tomada".

Su discurso tiene mucha similitud a lo expresado en la entrevista de este viernes 4 de septiembre con Goal, lamentándose por las derrotas deportivas y dejando una sensación de que no tenía fuerza para continuar. Asimismo, el mundo del fútbol se convulsionó y en lugar de reprochar los yerros de la final en Copa América, el aficionado se dedicó a darle cariño, pedirle que lo piense y que vuelva.

En ese momento la Asociación de Fútbol Argentino contrató al director técnico Edgardo Bauza, él habló con Mess y volvió a lucir la camiseta de la selección 66 días después. Es decir, nunca se fue.

En Barcelona será igual. Se sumará a los entrenamientos con el nuevo técnico, usará ese envión y necesidad de mimos al interior del club y pedirá que se cambien algunas decisiones, como la salida de Luis Suárez. De paso, el hincha está tan aliviado por la decisión de Messi que se olvidó de los reproches por el 8-2 en Champions,