LigaPro: Tricolores con menos espacio

Más baratos y a la cancha. LigaPro inició su quinta edición con una polémica normativa que se enmarca entre el ahorro, el amarrarse el cinturón del presupuesto de los clubes hasta donde dé y la novedad de que los jugadores ecuatorianos son hasta más caros que los extranjeros.

¿Cuál es esa norma? Que los equipos de fútbol ahora pueden contar hasta con ocho jugadores extranjeros como parte de sus planteles, algo que provocó ya la protesta de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE) y de tricolores históricos como Antonio Valencia, aunque poco o nada se podrá hacer. La normativa ya está vigente.

Se han visto afectados los futbolistas locales catalogados como ‘caros’ por los dirigentes que impulsaron este aumento del cupo de foráneos. Es el caso de Gabriel Corozo, quien la fue parte de Orense en 2022. Tras no poder fichar para 2023 por clubes locales, decidió ir a España, donde vive su familia, y busca oportunidades en el balompié de ese país.

“Tuve ofertas de Ecuador en las que te ponen un valor que es bajo y te presionan al decirte que un extranjero puede pedir menos. Jamás pedí algo desorbitado”, cuenta a EXPRESO el jugador, quien tiene experiencia en España e Italia.

Según él, hay muchos jugadores que están pasando por este problema y analiza que el aumento del cupo de extranjeros “hace que se pierda la competitividad del futbolista ecuatoriano y el crecimiento que estaba teniendo”.

Revela que las personas que lo ayudaron a buscar club en Ecuador le afirmaron que “está complicado por la nueva normativa”. Por eso, aprovechando que tiene la nacionalidad española, apostó por analizar propuestas de equipos de ese país. Hasta que alguna opción se cristalice, se mantiene entrenando por su cuenta en cancha y gimnasio.

“El sueldo mínimo en un equipo de Tercera Categoría en España es de dos mil euros (2.100 dólares). Un futbolista nacional pide esa cantidad y los equipos ecuatorianos le dicen que es caro”, ironiza Corozo.

Ante la falta de ofertas en Ecuador, Gabriel Corozo abrió sus opciones al ascenso del fútbol de España donde actualmente se estrena por su cuenta. CORTESÍA

Otros futbolistas, quienes pidieron la reserva de sus nombres al seguir en busca de un equipo, confirman lo dicho por Corozo. “Muchos dirigentes abusan y nos dicen que, si no nos gusta, contratan a un extranjero porque ya pueden tener ocho cupos”, asevera un deportista que tras no encontrar cabida en clubes de la Serie A, espera que le salga una oportunidad en la Serie B o en equipos de Segunda Categoría.

“Nos hicieron un daño al decir que somos caros. Como en todo trabajo, se pide un sueldo con base en la experiencia también”, afirma el jugador local, con la incertidumbre de no contar con un ingreso fijo. “Por el momento mantengo a mi familia de los ahorros”, confiesa.

Los jugadores tricolores consultados concuerdan en que los extranjeros no tienen la culpa, ya que ellos también vienen a cumplir con un trabajo y que el conflicto se generó por parte de los dirigentes.

De acuerdo con los registros, la propuesta del aumento del cupo de extranjeros fue aprobada por 19 de los 24 clubes que asistieron a la reunión. Solo Universidad Católica, América, Orense, El Nacional y Manta se opusieron.

Danny Walker, presidente de Aucas, pese a que su club fue uno de los que dieron su voto a favor, sostiene que no está de acuerdo con esta modificación. “Soy creyente del futbolista ecuatoriano. Pienso que hasta cierto punto se está cortando el derecho de trabajo, pero es una decisión que se tomó por mayoría en LigaPro”, destaca Walker, justificándose.

El dirigente agrega que esto se refleja en que el Papá, el campeón defensor del torneo, solo cuenta con tres refuerzos foráneos. Otro club que dio su aprobación fue Independiente del Valle, que tiene la mayor cantera del país, lo que puede parecer contradictorio en su proyecto deportivo.

Pero Santiago Morales, gerente de los rayados, indica que “no es obligación contratar ocho extranjeros, cada club decidirá respecto a su realidad. El hecho de tener cuatro, seis u ocho extranjeros no va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas en nuestro club”. El directivo resalta que apoyaron la moción por el bien de los equipos que buscan cuidar sus finanzas y para tener “una liga más competitiva”.

La temporada 2023 empezó el 24 de febrero con el partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito, jornada en la que varios clubes hicieron uso de sus ocho extranjeros en las alineaciones. La normativa, que se aprobó el 21 de diciembre de 2022, se mantendrá al menos hasta el final de la actual campaña. En Sudamérica, el único torneo que permite ocho extranjeros en sus clubes es el de Ecuador.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, sostiene que aprobar el aumento del número de foráneos no fue una decisión de él, sino de los equipos ecuatorianos. “Si los clubes traen una propuesta y entre ellos deciden el destino, ellos ganan. Esto no es de que Miguel Ángel lo quiso así. Esto es opcional, no es obligatorio”, explica el dirigente.

PERJUICIO A LOS TRICOLORES

El Nacional, al contar solos con jugadores ecuatorianos, se opuso al aumento del cupo de futbolistas extranjeros. API

Que los clubes ecuatorianos puedan contratar ocho extranjeros ocasionará que las futuras promesas locales se frustren y no quieran ingresar a las divisiones formativas de los equipos, según el representante de jugadores Wilson Carabalí.

“Siempre una persona va con la ambición de trabajar para conseguir algo. Si alguien estudia su carrera es para ejercerla, pero en el fútbol ecuatoriano se encontrarán con un grave problema: que un extranjero les estará quitando espacio para debutar en el balompié profesional”, explica.

Carabalí agrega que la LigaPro debería replantear la decisión, dado que los foráneos no dejarán aporte al fútbol nacional.

“El extranjero cuando termine su contrato se irá. Nosotros los estaríamos preparando para que se vayan a otros países y no nos dejarán ningún aporte. En cambio, si le damos más oportunidades a nuestros jugadores estamos formando un talento que podría jugar en la Tricolor. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero esta decisión perjudica a los nuestros”, argumenta. RVF-GZO