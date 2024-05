LigaPro: Los presidentes de los clubes se reunirán por la deuda de GolTv

Los presidentes de los clubes de la LigaPro se reunirán en una asamblea extraordinaria de Consejos de Presidentes, que se realizará el jueves 9 de mayo de 2024, para analizar la anulación del contrato con GolTv, cablera que tiene los derechos para transmitir el torno nacional.

Una fuente de la LigaPro, quien pidió no se revele su identidad, aseguró a DIARIO EXPRESO que el tema principal a tratar de la sesión será: “La deuda de GolTv con los clubes ecuatorianos”.

La cablera del empresario uruguayo Paco Casal transmite todos los partidos de la Serie A y tres de los cinco cotejos de la fecha de la Serie B del fútbol nacional, desde inicios de la temporada 2018 y es dueña de los derechos hasta finales de 2027.

Aunque recién se cumple el sexto año de los diez que firmaron, por 314 millones de dólares a pagar a lo largo del contrato, varios presidentes de los clubes ecuatorianos pedirán que se rompa el vínculo acordado.

Esto, debido a que GolTv está atrasado con los pagos ocho meses y los valores pendientes ascienden los 600 mil dólares, reveló el presidente vitalicio de Mushuc Runa, Luis Chango, en entrevista con la cadena radial FB Radio.

Además, manifestó que los principales de los equipos manejaron la posibilidad de no permitir que se trasmitan los partidos de la LigaPro hasta que GolTv se ponga al día con los valores adeudados.

“Si no nos pagarán, si no darán garantías, por qué seguirán transmitiendo. Yo soy partícipe de que de que se vayan hace rato, porque son chiros y no tienen capacidad de gestión. Si quieren quedarse que dejen garantías bancarias y que alguien se responsabilice de la deuda”, declaró Chango.

Además, agregó: “Yo tuve la posición firme de que GolTv no entre a transmitir el partido con Liga de Quito (el 4 de mayo), sin embargo, me han pedido que espere al Consejo de Presidentes, pero la posición está ahí, si no pagan, no van a transmitir”.

