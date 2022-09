LigaPro: Ismael Rescalvo elegido el mejor entrenador de la fecha

Cada fecha LigaPro tiene un Once Ideal que se da tras la elección a base del desarrollo en los 90 minutos. Sin embargo, la fecha 7, por no haberse jugado completa (faltaban partidos como el de Emelec vs. D. Cuenca que ganó el Bombillo 3-1), no había tenido destacados. De ahí que el resultado del equipo millonario sirvió para que el entrenador Ismael Rescalvo sea elegido como el mejor en base a los datos de Stats Perform.

Cabe recordar que en las fechas pasadas Fabián Bustos de Barcelona había sido elegido como mejor DT, por lo que ahora es español lo destronó.

EXPRESO pone en consideración el 11 ideal de la fecha 7, pero con los partidos diferidos.

Arquero: Adonnis Pabón (Mushuc Runa).

Defensas: Romario Caicedo (Emelec), Ricardo Adé (Aucas), Darwin Quilumba (Mushuc Runa), Jackson Rodríguez (Emelec).

Volantes: Sebastián Rodríguez (Emelec), Facundo Martínez (Universidad Católica), Carlos Arboleda (Técnico Universitario), Alexander Alvarado (LDU), Andrés Chicaiza (Delfín). Delanteros: Jhon Cifuente (Barcelona).

Jugador de la fecha: Facundo Martínez (Universidad Católica). Él anotó un gol en la victoria de su equipo ante 9 de Octubre.