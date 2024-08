LigaPro: Futbolistas impagos son obligados a jugar por sus equipos

La segunda etapa del torneo ecuatoriano ya se empezó a disputar el viernes 2 de agosto y, a pesar de que varios clubes les deben sueldos a los jugadores, quienes ante las necesidades han optado por hacerlo público, ningún equipo ha sido imposibilitado de actuar por parte del órgano rector del balompié ecuatoriano, LigaPro.

Francisco Mera, volante de Deportivo Cuenca, en entrevista con este Diario aseguró que ha sido profesional y que no ha faltado a ningún entrenamiento, a pesar de que la directiva del club les deben dos meses y medio de sueldos. Precisamente el Expreso Austral se estrena este domingo 4 de agosto en la segunda fase del torneo con el choque contra Emelec.

No obstante, el volante de los morlacos condena que la comitiva, que preside Nataly Villavicencio, no tenga un plan de respaldo para pagar al día las mensualidades de los jugadores.

“No es de sorprenderse esta situación, porque desde que llegué al equipo (2021) siempre ha estado con la situación crítica por las deudas que tiene. Yo no responsabilizo a la directiva por las deudas, porque también les deben, pero su responsabilidad es tener un plan de respaldo para estas situaciones”, argumentó.

Mera destacó que el grupo está enfocado en realizar una buena segunda etapa, ya que tienen la ilusión de ganarla para llegar a la final o clasificar a un torneo internacional, pero igualmente están pensando en cómo obtener dinero para la comida de sus familias.

“La parte económica te tiene con la cabeza dando mil vueltas, aunque trato de no pensar en eso. Son puntos externos que nos afectan y nos tienen preocupados. Es tedioso estar pensando todos los días en la plata, pero es la realidad que se vive en Deportivo Cuenca y varios clubes”, acotó Mera.

Los antecedentes

En junio pasado, la LigaPro decidió romper relación con la cablera GolTV, que tenía los derechos del fútbol ecuatoriano desde 2018, debido a que acumuló una deuda de 19 millones de dólares, dinero que es de los 26 clubes de la Primera División de Ecuador.

Según los directivos del Cumbayá, El Nacional y Deportivo Cuenca, que son algunos de los clubes que deben salarios a sus jugadores, es por esta razón que se han atrasado en pagarles a sus jugadores.

El presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), Carlos Tenorio, en conversación con EXPRESO manifestó que el gremio no puede actuar de oficio y obligar a los clubes a pagar los sueldos que deben a su plantilla.

“El órgano regulador es la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Como gremio podemos hacer muy poco en el tema, pero la AFE está para asesorarlos y acompañarlos legalmente en los reclamos que hagan. Nosotros no podemos invadir un terreno si no nos llaman”, sostuvo.

El gremio actuará si los jugadores se lo solicitan formalmente. Sin embargo, los futbolistas no hacen los reclamos por miedo a posibles represalias en su contra.

“Los futbolistas deben ponerse de acuerdo para denunciar estas irregularidades. Los capitanes deben organizarlos y hacen una denuncia en conjunto, porque si lo hacen de manera individual, el club lo que hace es sacar a ese jugador. El futbolista tiene miedo a las represalias, por eso no se denuncia formalmente”, reveló Tenorio.

Se aprovechan de las leyes

El jurista deportivo Giovanny Cárdenas explicó que existen dos vías para que los jugadores realicen el reclamo de sus salarios. La primera, a través de la Cámara de Mediación y Resolución de la Ecuafútbol. Aun así, no verán su dinero pronto.

“Estas comisiones hacen cumplir los contratos, pero el tema es que los plazos se extienden mucho y reciben su dinero en cuotas. Son varios meses que se demora en procesar estos casos y los valores son reconocidos de forma parcializada, y esto no les suele gustar a los jugadores”, indicó Cárdenas.

La segunda opción es la vía legal. “También pueden ir al Ministerio del Trabajo, para que hagan el reclamo. Pero cuando los clubes son citados, por lo regular no acuden, ya que es una instancia administrativa”.

Ante esto, los jugadores pueden acudir ante un juez del Trabajo para dejar sin efecto el contrato, pero pierden los valores que les adeudan, y si no tienen el finiquito de su contrato por parte del club, no pueden ser inscritos en un nuevo equipo en el sistema Comet, que es la plataforma donde se inscriben los futbolistas en el torneo nacional.

“Esto produce un perjuicio en los jugadores, porque si no tienen el finiquito de su contrato, no pueden jugar en otro (equipo). Los clubes han entendido que los jugadores tienen que cumplir la relación laboral, han capitalizado bien la norma laboral y por eso los jugadores terminan negociando y aceptando valores menores”, detalló.

Estos casos también son recurrentes en la Segunda Categoría del balompié ecuatoriano, denunció Cárdenas. Los clubes inscriben a sus jugadores en el Ministerio del Trabajo con un contrato que indica que ganan el sueldo básico (460 dólares), pero en realidad les pagan una suma mayor.

“De los casos que he revisado, no siempre se respetan los contratos. Son prácticas que van en perjuicio de los jugadores. Lo más penoso es que muchos lo saben y aceptan por no quedarse sin jugar. De alguna forma, los clubes no se están yendo en contra de la ley, porque están registrando a sus jugadores. Aquí el problema es que los jugadores aceptan estas condiciones”.

