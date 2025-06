LigaPro: Exárbitros señalan a FEF, la comisión y el gremio por los constantes errores

Experimentados exjueces criticaron fuertemente y responsabilizaron por no ver mejoría año tras años

El árbitro Kleber Aroca (i) fue criticado por el presidente de Manta, Jaime Estrada, por no pitarle un penal ante Orense

El arbitraje ecuatoriano no deja de estar 'bajo la lupa' tras las recientes actuaciones en la LigaPro. Los exréferis Alfredo Intriago y Charles Mendoza cuestionan la actualidad de los jueces luego de un penal no revisado en el VAR en el último partido de la fecha 17 ante Manta y Orense, cuando existió un agarrón dentro del área.

Lea también: Jorge Célico en Emelec: Por esta razón se quedó el director técnico en el Bombillo

Esa jugada fue el detonante de lo que también ocurrió en el duelo entre Emelec y Delfín, en donde la polémica apareció por un fuera de juego que anuló el tanto del Bombillo, además de la supuesta falta previa al gol del empate (2-2) del Cetáceo en los minutos finales.

Tanto Intriago como Mendoza coinciden en que el problema va más allá" de lo deportivo, sino también es competencia de lo dirigencial y quiénes están a cargo de la preparación.

Tanto Intriago como Mendoza coinciden en que el problema va más allá de lo deportivo, sino también es competencia de lo dirigencial y quiénes están a cargo de la preparación.

“Hay que ver cuáles son los instructores, porque no es simplemente dar las normas o directrices, sino también saber y tener la experiencia. No es lo mismo un árbitro de primera categoría que uno internacional, con respecto al manejo de los partidos, ahí es donde se está fallando”, analizó Intriago.

Manta y Orense cerraron la jornada 17 de la LigaPro en el Jocay. Empataron 0-0 Ariel Ochoa / API

Intriago dice que Muentes saca “provecho” de ser presidente de los árbitros

Intriago además criticó a Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf). Lo acusó de “sacar un beneficio personal”. Esto, según él, contado por los propios agremiados, aunque “no lo dicen (abiertamente) por temor a las represalias”.

“Yo he escuchado a árbitros que no están conformes por cómo se promocionan en el escalafón nacional. Dicen que hay padrinazgo y preferencias. Eso no es correcto”, agregó Intriago, quien en su momento también lideró la Aedaf.

Néstor Pitana, “mal rodeado” en la Comisión Nacional de Arbitraje, según Intriago

Respecto al trabajo que está desempeñando Néstor Pitana como titular de la comisión nacional de arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el exréferi expresó: “Creo que Pitana puede transmitir mucho por su experiencia, pero tiene que haber sido mejor orientado. Lamentablemente tiene un grupo con más de 10 o 15 años dentro del arbitraje ecuatoriano. Tuvo que rodearse con los que pitaron internacionalmente o los que pasaron por la comisión con un buen trabajo”.

El ecuatoriano Alfredo Intriago (c) fue árbitro FIFA Freddy Rodriguez

Tarjetita Intriago, como también es conocido, dijo que “hay árbitros con buena capacidad técnica, pero aún se mantiene la misma estructura (en la dirigencia arbitral)”. Aseguró que “Pitana no tiene las herramientas correctas para modificar y limpiar la estructura del arbitraje ecuatoriano”, debido a que “aún hay personas que no hicieron bien las cosas”.

Emelec, el equipo menos goleador de la LigaPro 2025: ¿Por qué? Leer más

Intriago insistió en que en la FEF tienen responsabilidad porque “nunca se aclaró” quiénes fueron los árbitros, equipos o dirigentes implicados cuando se hablaba de corrupción (en 2019). Cree que “en ese tiempo se debió actuar con mayor transparencia” y el presiente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, “debió salir a hablar”.

Charles Mendoza asegura que FEF es la culpable

Por su parte, Mendoza afirma que la situación pasa “100 % por los dirigentes” y que esto “ya viene desde hace varios años”. No están conformes con la presencia del argentino Pitana en la comisión, porque “hay muchos árbitros de gran bagaje aquí” y él “no ha sido la solución”.

Charles Mendoza (c) dirigió internacionalmente como réferi ecuatoriano Archivo

“La Comisión debe dar un paso al costado. No puede ser posible que haya instructores que solo llegaron hasta segunda o tercera categoría, o asistentes de primera. Eso es increíble, solo en este país pasa... La FEF es netamente culpable”, aseveró Charles.

Jorge Célico en Emelec: Por esta razón se quedó el director técnico en el Bombillo Leer más

Al ser preguntado por qué los réferis nacionales ya no tienen la misma representatividad internacional, Mendoza respondió: “Hace unos años (2021) un árbitro (Augusto Aragón) decidió jugar una final en una ‘piscina’ (en el George Capwell, entre Emelec e Independiente del Valle), que sabemos que recibió las indicaciones de un personal de FEF o LigaPro. Eso es suficiente para que nuestro arbitraje no sea considerado internacionalmente. Ni se diga de los otros errores”.

Intriago y Mendoza, critican "el rumbo" de los árbitros de LigaPro

El balompié ecuatoriano continúa su marcha entre errores de quienes imparten justicia, a pesar de contar con el respaldo de la tecnología del VAR (Video Asistente Arbitral). Tanto Intriago como Mendoza sostienen que “la problemática no es de ahora” y que está en manos de los dirigentes “cambiar el rumbo”.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!