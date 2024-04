LigaPro: El destino lo llevó a Anthony Chére a El Nacional

El delantero Antony Chére (d) ha convencido al técnico Ever Hugo Almeida y se ha consolidado como titular en El Nacional.

Jugando un torneo amistoso en Santo Domingo de los Tsáchilas, Antony Chére encontró la oportunidad que por tanto tiempo le había sido esquiva. Con 26 años, el delantero por fin llegó a la Serie A del fútbol ecuatoriano y a un grande como El Nacional, club en el que ha marcado ya dos tantos en lo que va de la temporada, por lo que se anima a soñar con al menos una decena al terminar la etapa.

En diciembre de 2023 coincidió con el golero David Cabezas en el Torneo de las Estrellas que se realiza cada año en Santo Domingo. El arquero hizo las veces de ojeador y le hizo una propuesta. “Me preguntó si podía ir a probarme en El Nacional, que necesitaban un delantero como yo. Él habló con César Benalcázar (preparador físico). Él dijo que sí, me vieron, me fue bien y me pude quedar”, le cuenta a EXPRESO.

Es consciente de que en la actualidad los jugadores llegan a la A siendo más jóvenes y cree que ese también pudo haber sido su caso, de no haber firmado con un agente que acabó cerrándole puertas por ambición. “La persona que me manejaba pedía mucho dinero por mí. Yo era joven, sin tanta experiencia, y a los clubes les parecía caro, obviamente. Sí tuve oportunidades, pero creo que él me perjudicó”, añade.

Por eso en esta ocasión, ya como jugador libre, llegó a los puros criollos, una opción que ya había tenido antes pero que su mánager no facilitó. Aunque al principio tampoco tuvo certezas en el equipo, decidió persistir y esperar con tranquilidad a que se resuelva el asunto de su contrato, pues a pesar de que Ever Hugo Almeida dio la venia para que se quedara, el vínculo inicial lo había firmado con la expresidenta Lucía Vallecilla.

Afortunadamente para él, cuando se firmaron nuevos contratos también fue considerado y pudo quedarse. Desde ese momento sintió la exigencia de estar en un equipo grande y dice que nunca antes entrenó tan fuerte.

A Chéregol, como han empezado a llamarle, este debut en la serie de privilegio le llegó cuando se siente más maduro. Y aunque admite haber sentido muchos nervios en el primer partido (de visita ante Sportivo Trinidense, en Paraguay, por Copa Libertadores), considera que puede manejar con más tranquilidad la presión, que sabe “es mayor para los delanteros”.

Chéregol cumple con su sueño de ser parte de los puros criollos. RENÉ FRAGA / EXPRESO

De hecho, en su línea la competencia se vive también a nivel interno, pues la llegada de Fidel Martínez entre los últimos refuerzos los motivó. Además, están también Byron Palacios y Jorge Ordóñez, que son buenos anotadores.

“Todos quieren marcar y, por cómo juega el ‘profe’, en realidad todos pueden hacer goles y eso es algo que me gusta mucho”, analiza. A pesar del gran nivel de sus compañeros en ofensiva, él se anima y no teme en ofrecer una cifra goleadora. “Yo quiero en esta primera etapa hacer mínimo diez goles, es lo que tengo planeado. Si son más, mejor aún”.

El delantero es oriundo del barrio Nigeria, en la Isla Trinitaria de Guayaquil. Allí tuvo sus primeros pasos en el balompié. Empezó como defensa central y pasó luego por la línea de volantes, hasta acabar como delantero ya en la adolescencia.

La visita a su ciudad la tiene pendiente, ni siquiera pudo ir por la muerte de su abuela. La noticia le llegó justo antes del partido frente a Deportivo Cuenca, hace dos jornadas, pero él estaba entre los titulares y no podía perderse la oportunidad.

Aquel día se secó las lágrimas y saltó decidido a la cancha. Es más, anotó para el triunfo de su equipo y pudo festejar mirando al cielo, dedicando el gol a su querida abuelita.

