Liga de Quito y el regalo que les da a Barcelona, El Nacional, Aucas y Cuenca

Liga de Quito bien podría ser el 'Papá Noel del fútbol ecuatoriano', algo que en el 2023 le tocó ser también a Independiente del Valle. Esto debido a que Albos fueron este año campeones de la Copa Sudamericana, mientras que en la temporada pasada le tocó serlo a los Rayados, algo que con la nueva modalidad de la Libertadores clasifican a fase de grupos de manera directa del próximo torneo.

Liga no solo que ganó $ 3’000.000, sino que, sin “querer queriendo”, se pasó de regalón y los equipos beneficiados son: Barcelona, El Nacional, Aucas y D. Cuenca. Si LDU no ganaba la Sudamericana, Barcelona entraba a fase previa 2. Pero gracias a que Liga ganó la Copa Sudamericana, y a la vez se llevó de premio su paso directo a la Libertadores del 2024, ahora los canarios no solo que se quedan con el boleto a fase de grupos, sino que además aseguran $ 3’000.000.

Si Ecuador no hubiese tenido ese cupo de más, el Ídolo apenas llegaba a un premio de $ 500.000 por alcanzar fase 2 de la Libertadores.

El Nacho es otro que salió beneficiado, ya que los militares habrían clasificado a fase 1 de Copa Libertadores y de premio $ 400.000, pero gracias a Liga los rojos, alcanzaron entrar a fase 2 y tienen $ 500.000.

Aucas estaba clasificado a Sudamericana, pero con su victoria ante Orense 2-1, en Machala, el Papá está en fase 1 de Libertadores.

Pasó de Copa Sudamericana, donde el premio era de $225.000 (local) o $250.000 (visitante) a estar en fase 1 de Libertadores con un premio de $400.000. Por su parte, Deportivo Cuenca, clasificó a Sudamericana, pasando de no tener nada para el 2024, a contar con $225.000 (local) o $250.000 (visitante).

