En Liga de Quito prometen luchar hasta el final

El impulso que Liga de Quito tenía tras ganar en Brasil, por Copa Libertadores, fue frenado por la Universidad Católica, que dejó a los albos con las ganas de asumir el liderato de la segunda fase de la LigaPro.

Ahora al cuadro blanco le quedan cuatro finales en las que esperará un tropiezo de los cuadros guayaquileños para cumplir con su misión principal: ganar la fase y así proclamarse campeón nacional sin disputar la final.

El calendario se presenta favorable para los albos, en busca de su décima segunda estrella, con dos duelos en casa ante rivales con los que no perdió cuando los visitó en la primera etapa (Liga de Portoviejo y Técnico Universitario). Además, en el estadio Rodrigo Paz, los universitarios solo han caído en una ocasión en lo que va del torneo.

Las otras dos paradas son Ambato, ante Macará, y Manta frente al Delfín, en las que apunta a sumar unidades que pueden ser vitales en la cerrada lucha que mantiene con Barcelona, Emelec y Guayaquil City.

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, fue claro al afirmar que el revés ante los santos no impedirá que “luchemos hasta el final, no vamos a bajar los brazos. Tenemos 12 puntos en disputa y nuestro objetivo es ganarlos”.

Confesó que “nos duele el resultado, ya que teníamos mucha ilusión de estar punteros, fue un partido que no entramos bien, nos costó mucho” pero enfatizó que “seguimos con las posibilidades intactas de pelear por la etapa”.

El estratega charrúa, quien renovó para continuar un año más en el banquillo blanco, acotó que el hecho de tener a cuatro clubes en la disputa por el primer lugar es una clara muestra “que es un torneo complicado para todos los equipos, con una seguidilla de partidos que genera un gran desgaste”.

Repetto resaltó que en el duelo ante la Católica “ellos fueron efectivos en un 100 %, nosotros no. Creo que son justos vencedores, golpearon en el momento justo y no logramos reaccionar”, y que esta caída les ayudará a corregir errores de cara a las cuatro jornadas finales en las que no hay margen de error.