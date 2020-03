Liga de Quito: Pedro Pablo Perlaza resolvió su problema pero no viajó

Pedro Pablo Perlaza se quedó con todo listo para su viaje a Brasil, donde Liga de Quito enfrentará la noche de este miércoles 11 de marzo de 2020 Sao Paulo por la segunda jornada de Copa Libertadores (19:30).

Pese a que el jugador de 29 años solucionó su problema por un juicio de alimentos, que la tarde del domingo 8 de marzo de 2020 le impidió salir del país con el resto de la plantilla azucena, no dio el alcance a sus compañeros por decisión del DT Pablo Repetto.

“Arregló el lunes (9 de marzo de 2020) en la noche, tenía planificado el vuelo a las 10:00 de ayer (martes 10 de marzo de 2020) pero tenía la foto del documento, no el documento. No le mandaron el documento físico de Esmeraldas. Había otro vuelo pero tomamos la decisión de que no viajara porque era un vuelo largo y se le complicaba”, expresó el charrúa.

En ese sentido, Repetto prefirió no desgastar al jugador, dado que con el viaje “habría tenido muy poco tiempo para descansar”. Además, añadió que tiene a José Quintero para ocupar el lugar de Perlaza.

Ya instalados en el país carioca, los albos entrenaron de esa manera en el estadio de Corinthians, es decir, con el Choclo en esa posición. Y, para suplir el puesto original de Quintero, el director técnico entrenó con Matías Zunino.

En una entrevista con Liga TV, canal oficial del Rey de Copas, Repetto analizó las posibilidades de sus pupilos en esta segunda fecha de Libertadores. “Ante River Plate y Barcelona partíamos como favoritos, precisamente por la localía. Pero ante Sao Paulo estamos conscientes de que no somos favoritos”, dijo.

Por otro lado, el equipo brasileño tiene la presión de ganar en su reducto si aspira a seguir con vida en el certamen continental. Esto después de debutar con una derrota 2-1 ante Binacional en Perú.