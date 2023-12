Liga de Quito: Paolo Guerrero envió contrapropuesta para continuar en 2024

Pasan las horas y cada vez más se desvanece la idea que Liga de Quito pueda continuar con Paolo Guerrero en la siguiente temporada.

El propio delantero manifestó que desea seguir en el club albo, pero no está en sus manos. “A mí me encantaría jugar en Liga en el 2024, la última palabra yo no la tengo, si fuese dueño del club yo mismo me contrataría”, dijo el futbolista.

De igual manera reveló que existen negociaciones pero espera la respuesta de los directivos de la U. “Me mandaron una propuesta que no me convenció, y yo le mandé una contra propuesta, hasta ahí se quedó el tema”, enfatizó el goleador peruano en entrevista realizada en Área Deportiva.

Guerrero aprovechó para reiterar su cariño hacia el club capitalino y sus aficionados, tomando en cuenta que a penas estuvo 6 meses en la institución.

“Muy contento después de haber salido campeón con Liga, con el gran trabajo realizado con el grupo. Hemos salido campeones 2 veces en 6 meses. Agradecido con la hinchada, la gente del club, agradecido con la gente de Ecuador que me ha recibido muy bien”, expresó.

Finalmente el experimentado jugador resaltó al conjunto albo, denominándolo como el más grande del país. “El mejor equipo del Ecuador es Liga, es el Rey de Copas. Es el que más títulos internacionales tiene y bueno, creo que eso habla mucho de lo que es la institución”. afirmó.

Los rumores de posibles interesados por Guerrero se incrementan al no definirse su continuidad con Liga de Quito, conociéndose extraoficialmente que los equipos brasileños, Criciúma, Juventude y Vitória estarían buscándolo. Estos tres clubes ascendieron al Brasileirao para el 2024.

La opción de volver a Brasil para Paolo no sería extraña, ya que en este país tiene propiedades y familiares. Incluso, hoy en día se encuentra allá pasando sus vacaciones.

