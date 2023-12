Liga de Quito: Paolo Guerrero no continuaría para la siguiente temporada

Liga de Quito sigue sin definir la continuidad o no del delantero Paolo Guerrero. Y es que actualmente existe división entre el presidente de la institución, Isaac Álvarez, y el líder de la comisión de fútbol del club, Esteban Paz.

Andrés Ricaurte: “Emelec es uno de los clubes más grandes del país” Leer más

Por estas diferencias, tampoco se concreta la permanencia del ‘profe’ Luis Zubeldía, requisito indispensable de Guerrero para quedarse.

EXPRESO pudo conocer que el peruano se encuentra en Brasil, a la espera de una respuesta de su representante, quien es el que mantiene el contacto con los directivos del actual campeón ecuatoriano.

Sobre el tema, el periodista Stalin Cobeña publicó en X que Guerrero definitivamente no va más en Liga: “No existe acuerdo con el jugador para que firme nuevo contrato”.

Además, mencionó que la salida del entrenador Zubeldía es un hecho.

Copa Ecuador: Se confirma la edición 2024 Leer más

Mientras que el principal dirigente del conjunto albo, Isaac Álvarez, enfatizó que no está de acuerdo con la postura del futbolista de 39 años (el 1 de enero cumple 40).

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde, porque en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer, defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, trabajar con ganas”, expresó Álvarez en una entrevista realizada para KCH Radio.

Hasta el cierre de esta edición no existía otro reporte respecto a la continuidad o no de Paolo Guerrero en Liga de Quito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!