Liga de Quito: el DT Vitamina Sánchez puso fin a su ciclo con los albos

Liga de Quito dio a conocer que el técnico Pablo Sánchez no sigue en el club. Patricio Hurtado dirigirá ante Central Córdoba

Pese a que había anunciado que el partido del miércoles 28 de mayo, ante Central Córdoba, por la fecha final del grupo C de la Copa Libertadores marcaría su futuro en Liga de Quito, el entrenador Pablo Sánchez no llegará a dirigir ese encuentro.

Los albos, mediante un comunicado oficial, dieron a conocer la mañana del lunes 26 de mayo que Vitamina Sánchez dejó de ser su entrenador y agradeció por su trabajo y el de su cuerpo técnico al frente del plantel azucena.

"Agradecemos al profesor y a su cuerpo técnico por su entrega y profesionalismo que nos llevó a alcanzar dos estrellas nacionales como campeones de la LigaPro 2024 y campeones de la Supercopa Ecuador 2025. Le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro profesional", reseña el comunicado.

Vitamina Sánchez, tras la derrota 3-1 en la visita a Universidad Católica, el sábado 24 de mayo, señaló que "hablé con el presidente (Isaac Álvarez) y los jugadores y manifesté que si el miércoles no logramos clasificar en Copa Libertadores tomé la decisión con mi cuerpo técnico de no seguir. Creemos va a ser lo mejor, porque si no logramos ese objetivo el club seguirá en Copa Sudamericana y debe reponerse en LigaPro, le quedaría un poco más de una rueda".

Liga de Quito también informó que Patricio Hurtado, exjugador de los albos, será el entrenador interino y quien dirigirá al equipo en el juego ante Central Córdoba, donde la U buscará clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

EL PANORAMA DE LIGA DE QUITO

Liga de Quito recibirá a Central Córdoba en la fecha final del grupo C. ARCHIVO / EXPRESO

Liga de Quito, con 8 puntos, se ubica en el tercer lugar del grupo C. Para acceder a octavos de final de la Copa Libertadores está obligada a ganar en casa a Central Córdoba, que lidera la serie con 11 unidades, por al menos dos goles de diferencia.

Con ese resultado, igualaría el puntaje de los argentinos y los superaría en gol diferencia. De lograrlo, no dependería del resultado del duelo Flamengo (8 puntos) vs. Deportivo Táchira (0), ya que el club venezolano es colista del grupo y ha perdido todos sus partidos.

