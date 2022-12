Cuando Bryan Ramírez mira el escudo de Liga de Quito, le llegan los recuerdos de la ocasión cuando se fue a probar al cuadro albo y no fue seleccionado.

Ahora, dos años después y como uno de los refuerzos de los universitarios para 2023, está feliz por cumplir uno de sus grandes sueños.

“Antes estuve aquí en un proceso de prueba, pero por cosas de la vida no me quedé. Por esa revancha me decidí por Liga, es un equipo que he seguido desde niño”, confesó.

El futbolista está cumpliendo uno de sus sueños y espera demostrar que la apuesta de los albos fue la correcta.

Sobre su estilo de juego, manifestó que le gusta ser muy ofensivo y dar una salida por la banda izquierda.

“La velocidad y el mano a mano son mis fortalezas. Me gusta atacar, enfrentar al rival, encarar. Siempre doy el cien por ciento en cada partido”, expresó emocionado.

Ramírez tiene claro que se enfrenta a un gran reto con los universitarios, que confiaron en su proyección para llenar el espacio que dejó Cristian Cruz.

“Liga es un equipo grande, la hinchada siempre pide entrega a los jugadores. Llego con la misión de cumplir otro sueño, que es quedar campeón. Estoy en un club que siempre necesita títulos”.

Del Cumbayá, equipo que le ayudó a darse a conocer en la Serie A, señaló que guarda gratos recuerdos del buen plantel que se conformó.

Aprovechó que su contrato tenía una cláusula de rescisión para tener su carta de libertad y así negociar sin problemas con los albos.

“Con Cumbayá quedamos en buena relación, todo al día. Soy agradecido de la oportunidad que me dio y que me ayudó a crecer”, analizó.

Con el cuadro capitalino disputó 17 partidos este año, en los que se adueñó del lateral izquierdo, a las órdenes de los entrenadores Carlos Calderón y Patricio Hurtado.

Ahora quiere mantener ese buen nivel con Liga de Quito y explotar más con la experiencia del técnico Luis Zubeldía. Su objetivo es aportar para que los universitarios recuperen el protagonismo en LigaPro y Copa Sudamericana.

Siguen las negociaciones por Molina

Los universitarios siguen en la definición de la plantilla para el próximo año y para esto una de sus prioridades es retener al delantero argentino Tomás Molina.

El Palomo fue el goleador de los albos en LigaPro. En la negociación se han encontrado con el problema de que el club quiteño quiere cancelarle en cuotas, pero los empresarios del ariete piden un solo pago, lo que podría alejar a Molina de la U.