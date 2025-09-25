Liga de Quito vs Sao Paulo: Este sería el once titular de los albos en Brasil

Liga de Quito busca su boleto a Copa Libertadores en el partido de revancha ante Sao Paulo, en el estadio Morumbí

Liga de Quito visitará a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Liga de Quito afrontará ante Sao Paulo, este jueves 25 de septiembre, desde las 17:00, en el estadio Morumbí, uno de los partidos más importantes de su temporada. Tras imponerse 2-0 en la ida disputada en el Rodrigo Paz Delgado, los albos llegan con ventaja a Brasil en busca de sellar su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El técnico brasileño Tiago Nunes ha trabajado con cautela buscando un equilibrio entre la solidez defensiva y la capacidad de contragolpear. Su planteamiento probablemente priorice la seguridad atrás y la velocidad para aprovechar los espacios que dejará Sao Paulo, obligado a atacar desde el inicio. Con este contexto, se perfila un once titular que mezcla experiencia, juventud y variantes ofensivas.

El regreso del zaguero Richard Mina tras cumplir con una suspensión, le da a Nunes la posibilidad de retomar la línea de tres en defensa que ha sido una constante de su llegada al banquillo de los universitarios.

La probable alineación de Liga de Quito sería: Gonzalo Valle; Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

¿Qué necesita Liga de Quito para avanzar a semifinales?

La victoria en Quito no solo le dio tranquilidad a Liga de Quito, sino que también los deja con un margen de maniobra para el partido en Brasil. La U clasificará a semifinales hasta perdiendo por un gol de diferencia en la visita a Sao Paulo (1-0, 2-1, 3-2, etc.).

Un empate también les dará el boleto a los albos. Una caída por dos goles de diferencia provocaría que el cupo se defina mediante el lanzamiento de penales. El escenario en el que la U se quedaría fuera del torneo continental es perder por tres goles o más en el estadio Morumbí.

Los datos claves del Sao Paulo vs. Liga de Quito

Liga de Quito se impuso 2-0 a Sao Paulo en el partido de ida. ARCHIVO / EXPRESO

Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025

Hora: 17:00 (de Ecuador)

Estadio: Morumbí

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en vivo el partido

