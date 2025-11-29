Libertad vs. Barcelona SC: día y canales para ver EN VIVO | Hexagonal final LigaPro

El Ídolo está obligado a ganar en Loja para seguir en carrera por clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Barcelona SC afronta este 29 de noviembre desde las 19:00, en el estadio Reina del Cisne, un duelo decisivo ante Libertad por el hexagonal final de la LigaPro. Los toreros viajan con una consigna clara: ganar o ganar para mantener sus aspiraciones de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El rival, ya sin presión, llega con su cupo asegurado para la Sudamericana.

Bajas sensibles en Barcelona SC para un duelo clave

El equipo de Ismael Rescalvo registra ausencias importantes. Joao Rojas no viajó a Loja debido a un golpe en la rodilla que lo obligó a abandonar el partido contra Liga de Quito. A esto se suma la situación de Leonai Souza, quien continúa en terapia por una pubalgia. El goleador Octavio Rivero sufre una contusión en el quinto metatarsiano de su pie derecho y tampoco ingresó a nómina de convocados. Tres nombres que pesarán en un compromiso que exige máxima contundencia.

Cómo quedó la tabla y por qué Barcelona está obligado a ganar

La victoria 2-1 de Liga de Quito sobre Independiente del Valle encendió las alarmas en el cuadro canario. Los albos llegaron a 65 puntos, tres más que Barcelona (62), y además tienen un partido pendiente. La pelea por el cupo directo a la Libertadores está al rojo vivo y no permite tropiezos. Cada fecha del hexagonal es ahora una final para los amarillos.

Barcelona llega en alza, pero sin margen para el error

Si bien Barcelona SC ha mostrado una clara recuperación en las últimas jornadas —con dos triunfos y dos empates— el rendimiento ya no basta. Los cuatro partidos que restan serán definitivos para su futuro internacional. El hexagonal se volvió una carrera de resistencia y tensión, y los toreros no pueden conceder ninguna ventaja.

Dónde ver EN VIVO Libertad vs. Barcelona SC

El partido entre Libertad y Barcelona SC podrá verse EN VIVO por Ecuavisa (señal abierta), además de las transmisiones de El Canal del Fútbol (PPV) y Zapping Sports. El duelo desde el Reina del Cisne está programado para iniciar a las 19:00 y definirá parte del destino amarillo en la LigaPro.

