Leon Goretzka disfrutó viendo a Messi humillado

El argentino Lionel Messi (d) no puede ocultare su decepción luego de la goleada que el Barcelona recibió ante el Bayern Munich.

La serie estaba abierta, por lo que a pocos les soprendió que el Bayern Munich haya dejado al Barcelona fuera de la Champions, sin embargo, la goleada (2-8) era algo que no estaba en los pronósticos, y es por eso que los ecos del compromiso siguen llenando de morbo al mundo del fútbol.

Leon Goretzka, mediocampista del Bayern, afirma que no hubo sentimientos encontrados luego de haber goleado a Lionel Messi y compañía en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Incluso, la estrella del equipo bávaro fue sarcástico y no negó que le emocionó haber visto humillado al argentino y el gigante de España.

“No, no dolió (ver a Messi así). En realidad me he divertido”, mencionó Goretzka a Sky Sports, a la par de asegurar que “tomará un par de días procesar este resultado”.

En tanto, Joshua Kimmich fue cuestionado sobre si le afectó ver a Messi de la manera en que fueron derrotados a lo que respondió con un contundente “no”.