Lenin Preciado, judo, cocina y familia

Es el primer judoca orense en la historia del país en clasificar a unos Juegos Olímpicos, los de Río 2016. Con esa etiqueta, el deportista ecuatoriano Lenin Preciado trabaja a diario. Dice que es una mezcla de responsabilidad y compromiso, pero sobre todo de amor por un deporte que lo ha hecho trascender y que sigue haciéndolo brillar.

Ubicado actualmente en el puesto # 21 dentro del ranking mundial de su categoría, los 60 kg, Lenin ha aprendido de la pandemia más de lo que él mismo pudo haberse imaginado.

Ni los constantes viajes que ha realizado alrededor del mundo por sus numerosas actuaciones (es campeón sudamericano y panamericano) le enseñaron tanto. “Todo esto de la COVID-19 nos afectó totalmente, pero nos enseñó muchas cosas y en mi caso pude darme cuenta que la vida se va en cuanto menos lo piensas y se debe aprovechar al máximo lo que tenemos, de ahí que en este tiempo he logrado conocerme mucho más, valorar lo que tengo y a quienes tengo a mi lado, como es mi familia”, sentenció.

La mayor parte de la cuarentena Preciado la pasó en su natal Machala, rodeado de sus padres, hermanos y de sus 26 sobrinos de los que dice haberse llevado lo mejor; así como también destaca haber desarrollado otras habilidades como la gastronomía.

Pollo con champiñones, ensaladas frescas, platos a base de quinua, omelette, ceviche y encebollado forman parte ahora del menú que elabora.

“Siempre me gustó comer, lastimosamente debido a que mi deporte exige un peso específico no puedo desmandarme; sin embargo, sabía lo básico. Ahora ya sé mucho más, y ha sido tan bien que se ven los platos que mi propio entrenador, José Romero, ya me dijo que cuando viajemos yo seré el que cocine, así que ya me comprometí con el equipo para ser su chef”, argumentó entre risas.

El judoca además de entrenar, ayudó a realizar varios arreglos en la casa de sus familiares. En la foto con dos de sus hermanos. Cortesía

De acuerdo con una publicación de la Federación Ecuatoriana de Judo, los deportistas de alto rendimiento “estarán de vuelta en el dojo el 17 de agosto”, por lo que el tiempo para Lenin se acabó. Desde este lunes deberá ponerse el judogi (traje que usan los judocas) y un sombrero de chef. El reto está planteado.