La lectura del juego, la virtud de Damián Díaz

Damián Díaz se volvió el centro del debate del primer microciclo del año de la selección. Fue citado por Gustavo Alfaro porque ya cumple con todos los requisitos como nacionalizado para jugar por la Tricolor.

El técnico quiere observarlo de cerca, ya que su rendimiento en la temporada pasada estuvo a la altura de las exigencias. Además, fue reconocido como uno de los mejores jugadores del torneo.

Y, como en todo debate, hay puntos a favor y en contra. EXPRESO consultó al exseleccionador Dussan Dráskovic y a los entrenadores Ricardo Armendáriz y Janio Pinto.

Entre los dos primeros hay un consenso: Damián Díaz sí tiene aspectos para aportar en una selección que juega un fútbol rápido y dinámico. El principal es su lectura de juego y la sorpresa que pueda generar con sus habilitaciones.

Dussan considera que el aporte del Kitu dependerá de la propuesta de Alfaro para los siguientes compromisos. “En los cuatro partidos de Eliminatorias Ecuador no ha jugado igual. Si quiere un enganche, pues él tiene el mérito deportivo. Seguramente el cuerpo técnico lo analizó bien. Además, fue citado para un microciclo, a partir de ahí se verá el espacio que pueda tener en una convocatoria definitiva y en los partidos. Su aporte está ligado a lo que busque el entrenador”, sentenció Dráskovic.

Armendáriz coincide en esa lectura. Aunque hace una aclaración. No ve a Damián Díaz como titular, sobre todo en Quito, por todo el desgaste físico que se requiere. Pero sí lo considera como una buena opción en caso de que el partido se complique y necesite otra lectura dentro del campo.

“Dependiendo de las circunstancias del partido su talento puede servir. Alfaro lo ha llamado para conocerlo. El fútbol es de momentos y él está en uno bueno. Al final, el entrenador verá los jugadores que le puedan servir para el esquema que quiere montar”, concluyó el Bocha.

Janio Pinto, en cambio, siente que Díaz no tiene espacio en la selección, tanto por la edad, como por el estilo de juego.

“En el medio campo se necesita mucho desgaste. Díaz ya no tiene esa capacidad. Frenará el ritmo, con él se puede jugar más lento. Creo que es un error. No estoy de acuerdo con su llamado, desde luego respetando a Díaz y a todos, pero pienso que no está bien porque la mayoría tendría que jugar para Díaz y en Eliminatorias eso no puede ser”, advirtió.

MÁS ARGUMENTOS DE LOS EXPERTOS:

DUSSAN DRÁSKOVIC: Es un buen enganche. Si la selección quiere jugar así, vale. Por méritos puede competir para ese puesto. Si así decide el entrenador lo rodearía de los jugadores más rápidos que tenemos porque él con su excelente percepción se convertiría en una ventaja. Pero depende mucho de cómo quiera jugar el entrenador. En los cuatro partidos no ha jugado igual.

RICARDO ARMENDÁRIZ: Si lo convoca es porque tiene condiciones. Fue elegido el jugador de LigaPro. Se está llevando a un buen jugador. De ahí en los microciclos el entrenador sabrá determinar cómo le puede servir. Ya no es un jugador joven, pero a lo mejor le puede ayudar para un partido apretado, que esté cerrado. Díaz puede ser el hombre para abrir un partido porque es un buen pasador.

JANIO PINTO: Creo que la convocatoria de Damián Díaz es un error. Considero que Díaz no tiene nada que ofrecer. En la selección se juega a un nivel mucho más alto, se necesita mucha velocidad y dinámica y Díaz ya no las tiene. Creo que está más como premio, pero en selección no se puede dar este tipo de cosas. En la selección deben estar jóvenes en su mejor momento.