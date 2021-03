Lebron James, fuera de las canchas por tiempo indefinido

El jugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, sufrió la noche del sábado pasado un esguince de tobillo y estará fuera de los campos de forma indefinida, anunció este domingo 21 de marzo el equipo.

James salió del partido que los Lakers perdieron por 99-94 ante los Hawks de Atlanta en la primera mitad del encuentro, después de que Solomon Hill chocara con su tobillo derecho.

Tras el incidente, LeBron derribó una silla por la frustración cuando se dirigía al vestuario y, después del partido, se le practicaron radiografías y una resonancia magnética en el tobillo derecho que arrojaron el diagnóstico antes citado.

“¡Nada me enoja y entristece más que no estar disponible para mis compañeros de equipo! En este momento estoy herido por dentro y por fuera. El camino de regreso de la recuperación comienza ahora. Regresaré pronto como si nunca me hubiera ido”, publicó el mismo LeBron en sus redes.

Lesión de tobillo de #LeBronJames:

Mecanismo de pronación-rotación externa (PER), sugestivo de lesión del ligamento deltoideo y posiblemente de la sindesmosis (lo que algunos llaman “esguince alto”). Son los que exigen más tiempo de descarga. pic.twitter.com/G8stEcqet2 — Cris Ojeda-Thies (@ojedathies) March 21, 2021

En cuanto a su actuación antes de la lesión, en la primera posesión de los Lakers fuera del tiempo muerto, LeBron conectó un triple, elevando su línea de estadísticas a 10 puntos en tiros de 3 de 6, manteniendo intacta su racha de 1.036 juegos consecutivos -incluido el sábado-, anotando 10 puntos o más.

Más tarde, los Lakers pidieron otro tiempo muerto donde James se retiró del juego definitivamente cuando quedaban 10 minutos en el segundo cuarto, con los Lakers perdiendo 34-30.

Y es que la lesión de su estrella les duele más a los Lakers. Nate McMillan, entrenador interino de Hawks, logró su octava victoria al hilo y sigue invicto. El ala-pívot John Collins logró un doble-doble de 27 puntos y 16 rebotes.

El próximo partido del partido del equipo de Los Ángeles estaba previsto ayer, cuando se iban a enfrentar en la vuelta a los Suns de Phoenix. Los dirigentes no especificaron si James iba a acompañar a los Lakers en el vuelo a Phoenix.