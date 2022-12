LeBron James, tras perder el pasado martes 13 de diciembre un partido loco ante los Boston Celtics (118-122), valoró que Los Angeles Lakers pelearan el encuentro y se situaran en disposición de ganar aunque finalmente cayeran derrotados.

"Nos dimos una oportunidad para ganar, pero no lo cerramos", afirmó a los medios tras el encuentro.

"Pero me encantó el esfuerzo, me encantó nuestra tenacidad en la segunda mitad (...). Jugamos como un muy buen equipo, pero no fuimos capaces de cerrarlo", añadió.

En un duelo apasionante y a la altura de la rivalidad legendaria entre ambos equipos, los Boston Celtics vencieron este martes en la prórroga a Los Angeles Lakers en un duelo volcánico en el que los de LeBron remontaron un -20 en el tercer cuarto pero echaron por tierra un +13 en el último periodo (118-122).

Jayson Tatum dio un recital en Boston con 44 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias y los Lakers contaron con una dupla enorme formada por Anthony Davis (37 puntos y 12 rebotes) y LeBron (33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias).

Con estos 33 puntos, 'The King' sumó su partido número 516 anotando más de 30 puntos, superó a Wilt Chamberlain (515) y solo tiene por delante a Michael Jordan (562).