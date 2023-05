LeBron James abre interrogantes sobre su futuro en la NBA

LeBron James, eliminado con Los Angeles Lakers en la final del Oeste por los Denver Nuggets (4-0), dejó interrogantes sobre su futuro y un mensaje críptico en la rueda de prensa tras el cuarto y definitivo encuentro (111-113).

“Fue un viaje bastante bueno (esta temporada). Pero no sé, no sé. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las finales”, argumentó.

“Veremos lo que pasa más adelante. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto. Solo personalmente siguiendo adelante con el deporte del baloncesto, tengo mucho en lo que pensar”, agregó antes de cerrar la rueda de prensa.

En una noche titánica y memorable en la que solo descansó 4 segundos de los 48 minutos del partido, LeBron tuvo dos opciones para forzar la prórroga, pero su primer tiro se fue al lateral del tablero y el segundo, ya sobre la bocina, fue taponado por Aaron Gordon.

Con la estadística en contra, ya que jamás se ha remontado un 3-0 en contra en la NBA, LeBron asumió la responsabilidad en el momento de mayor desesperación de los Lakers y, a sus 38 años, dio un recital maravilloso de 40 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Deslumbró con 21 puntos en el primer cuarto y llegó hasta los 31 al descanso (nueva marca personal en una mitad de los playoff), pero en la segunda parte acusó el cansancio.