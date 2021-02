Kyrgios vuelve a arremeter contra Djokovic

Nick Kyrgios es alguien que no se muerde la lengua al tocar cualquier tema. Calmado, casi como si no le importase absolutamente nada, pero el tenista de Canberra se defiende y opina sobre una enorme cantidad de temas de actualidad.

El debate dialéctico de las últimas jornadas estuvo centrado en su pequeño intercambio verbal con Novak Djokovic, quien alabó sus aptitudes tenísticas y su talento 'único' pero afirmó no respetarle demasiado por sus actitudes fuera de la pista. Y la respuesta del australiano, claro, no se ha hecho esperar.

"Me resultaron extraños, leo sus comentarios (de Djokovic) y dice que no me respeta fuera de la pista. Pensé que tendría sentido que dijese que no me respeta dentro de la pista, porque comprendo que no esté de acuerdo con muchas de mis payasadas del pasado. Cuando nos hemos enfrentado en un partido creo que me he comportado bien con él", afirmó.

Luego de resaltar las cualidades de Nole, cuestionó su comportamiento durante la crisis de salud. “Es un gran jugador de tenis, pero desafortunadamente alguien que está de fiesta sin camisa durante una pandemia global, no sé si puedo tomar algo de ese hombre. Eso es tan malo como me parece”.

Kyrgios tampoco le dio mucho espacio en su análisis de calidad. “Creo que Roger (Federer) es el mejor de todos los tiempos. Creo que los talentosos (Rafael) Nadal y Djokovic ni siquiera están cerca de Roger”.