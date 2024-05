Kendry Páez: el curioso apodo del jugador inspirado en una leyenda argentina

El ofensivo ecuatoriano Kendry Páez, que milita en Independiente del Valle pero que se unirá al Chelsea inglés en mayo de 2025 cuando cumpla la mayoría de edad, reveló en el podcast negriazul el origen de su apodo: Di María.

“Desde que estuve en la Academia Alfaro Moreno había un señor que por lo que yo era más flaco y era zurdito, me comenzó a decir Di María”, afirmó el volante refiriéndose al histórico delantero argentino, campeón con su país en el Mundial de Qatar 2022.

“Y ya me quedé con eso desde la edad que tuve, con los 10 años. Y apenas llegué a Independiente del Valle ya todo el mundo me conocía como Di María, Di María”, agregó el guayaquileño de 17 años que comanda la ofensiva del negriazul y la selección de Ecuador.

¿Por qué le dicen Di María a Kendry Páez? Aquí te dejamos la respuesta del jugador de Independiente del Valle.



Páez mencionó que actualmente hay compañeros como Anthony Landázuri que le siguen llamando como el futbolista argentino: "Hasta ahora, la gente de primera como Bam Bam (Anthony Landázuri) me dice Di María. Yo ya digo ‘ya no me digas Di María, por favor, ya no quiero que me digas Di María’".

