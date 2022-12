Karim Benzema apunta a su retirada internacional

Karim Benzema, delantero francés, no volvería a jugar con su selección.

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema dejó abierta la puerta a su retirada de la selección francesa con un enigmático mensaje en Twitter publicado un día después de que Francia perdiera la final del Mundial de Qatar contra Argentina.

"He hecho esfuerzos y los errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba", señala el jugador sobre una foto vestido de la selección.

Benzema podría volver a la concentración de Francia si se recupera Leer más

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

El mensaje deja abierta la puerta a su retirada internacional tras una tormentosa relación con la selección, que acaba con la lesión que le obligó a abandonar Qatar dos días antes del debut de Francia en el Mundial.

Toda la prensa francesa ha interpretado que el mensaje pone fin a la carrera internacional de un jugador que nunca ha tenido una buena relación con la selección.