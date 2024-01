En el Karate tampoco alcanza la plata y Valeria Echever se siente perjudicada

“He decidido que no voy a callar más. Todo lo que me perjudique lo voy a exponer”. Con esas palabras, la karateka ecuatoriana Valeria Echever se manifestó en un video en Instagram, red social en la que antes ya se había dicho estar “harta” y con “ganas de dar a conocer las injusticias” que vive en su disciplina.

El malestar de la seleccionada nacional e integrante del Alto Rendimiento surge a una semana de la primera Premier League de Karate del año, a la que no podrá asistir. Dentro de la estructura de este deporte a nivel mundial, esta competencia es la más importante, pues es la que más puntos entregará para el ranking mundial, incluso solo por participar. De ahí que Valeria se mostró frustrada al dar a conocer que solo dos deportistas del país irán: el campeón de Juegos Panamericanos José Acevedo y la experimentada Jacqueline Factos.

Sobre esto, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Karate Do (FEK), Hugo Ayala, explicó a EXPRESO: “Valeria Echever no solicitó el aval para esta competencia y la Federación nunca planificó el evento porque sencillamente no hay dinero. Fue un pedido del entrenador del Alto Rendimiento, Dionicio Gustavo, quien con sus propios recursos costeará su pasaje, al igual que los deportistas”.

Ante la solicitud del entrenador, la Federación les otorgó el aval y además, también por pedido del entrenador, gestionó ante el Ministerio del Deporte el permiso para trasladar un remanente de casi cinco mil dólares para gastos de alimentación, hospedaje y movilización.

El dinero, aclara Ayala, ni siquiera les fue entregado, pues el trámite establece que se lo haga vía reembolso y solo puede ser usado para esos gastos específicos que deberán sustentarse con facturas. Incluso, el recurso de vuelos no podrá ser devuelto.

A pesar de que el viaje se da en las condiciones descritas, Valeria Echever cuestiona que no pueda estar presente, pues en el 2023 fue la mejor deportista femenina de karate, logrando para el país una medalla de plata en Santiago 2023. “Pensé que los Juegos Panamericanos me servían de respaldo fuerte, sin embargo ya veo que las medallas no son importantes”, lamentó la guayaquileña.

Esa es la “injusticia” que percibe, pues considera que dentro del análisis del entrenador de Alto Rendimiento debió entrar la posibilidad de que ella viaje, más allá de que él no sea su adiestrador. Dice que también estaba dispuesta a costear su pasaje, pero no tenía conocimiento de que existían recursos remanentes que podía solicitar a la Federación.

De manera oficial, Valeria pidió información al organismo sobre las razones por las que no fue considerada, a lo cual le respondieron que nunca existió una convocatoria, que la FEK no ha recibido los recursos de la segunda asignación de 2023 por parte del Ministerio del Deporte, por lo que los eventos de enero y febrero de este año fueron descartados. Que lo único que hicieron fue atender el pedido del entrenador.

En una carta vía e-mail argumentan además que “los dos deportistas arriba mencionados son los mejor ubicados en el ranking mundial y, debido a que el ranking está como objetivo dentro del Plan de Alto Rendimiento, se consideró prudente apoyar en algo con el remanente”.

El ranking mundial, efectivamente, tiene a Jacqueline Factos en el décimo lugar de la categoría -61 kilogramos; mientras que en la suya, la de +68 kilogramos, Echever está en el puesto 49. Por su parte, Acevedo aparece en el casillero 26 en los -84 kilogramos.

Sobre estas ubicaciones, cabe mencionar que se considera el histórico de participaciones. No es un ranking anual, por lo que los atletas menores suelen tardar en posicionarse arriba.

LA SELECCIÓN NACIONAL SE RESQUEBRAJA

Ante las molestias públicas de Echever, otros deportistas de la selección nacional publicaron videos con mensajes que hacían referencia a ella. José Acevedo aseguró respecto a la temporada pasada: “Hubo un remanente, y quiero que sepan que todo ese remanente que quedó se lo dieron a un solo deportista para una base de entrenamiento de varios meses en Perú”.

Por su parte Fred Proaño, en la misma línea, manifestó: “El otro año estuve clasificado a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, por lo cual decidí invertir en una base de entrenamiento en Portugal, ya que hubo un remanente, pero se usó para un solo deportista para una base en Perú, sabiendo que hay 22 deportistas en el Alto Rendimiento”, precisó.

Efectivamente, Valeria entrenó en Perú dentro de su preparación para los Panamericanos, pero asegura que no le fue entregado todo el remanente del año pasado. Sobre eso, de hecho, el presidente de la FEK detalla que la deportista continuará recibiendo ese apoyo para prepararse en el país vecino, porque junto a Dionicio Gustavo no se adaptaron, y “debe ser muy buena la preparación allá, porque los resultados están a la vista”.

El dirigente lamentó que los karatekas hayan entrado en estas controversias y quiso recordar que el verdadero problema está en los pocos recursos y las demoras. En la FEK, de hecho, los entrenadores y trabajadores siguen sin cobrar desde septiembre de 2023. “Y ya va a caer otro mes, enero”, dijo con notoria indignación.

