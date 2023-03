Juveniles del Barcelona y Emelec son marginados

“Si este año no juego, me voy”. Esa decisión es la que está pensando tomar uno de los juveniles que tiene esta temporada Barcelona.

El futbolista, de 19 años, quien prefirió el anonimato, le reveló a EXPRESO sentirse frustrado por las pocas oportunidades que ha tenido para jugar, desde que lo subieron al primer equipo, en 2022.

LigaPro: Equipos sorprendidos por la suspensión Leer más

“Cuando me llamaron para entrenar con el plantel principal pensé que pronto iba a debutar a nivel profesional, pero esto no se ha dado como he querido, debido al poco espacio que se nos da a los juveniles en Barcelona”, afirmó la fuente canaria.

El jugador, quien desde los 10 años milita en el club del que dice ser hincha, expresó que esas pocas oportunidades que hay para él y el resto de sus compañeros contemporáneos a su edad (ningún juvenil ha debutado en la actual LigaPro) pasan netamente por una decisión del entrenador Fabián Bustos.

“Con Bustos las veo ‘negras’. El profe se inclina mucho por los de experiencia y ahora que hay más extranjeros, menos ‘bola’ nos para. En cambio, cuando llegó Jorge Célico, muchos de los chicos nos ilusionamos, porque él es un formador y nos empezó a dar espacio. Lastimosamente, se fue rápido del equipo”.

Otro juvenil del Ídolo, quien también prefirió el anonimato, afirmó que el poco espacio que hay en Barcelona “me está quemando”.

Pero esta situación que atraviesan los doce juveniles del primer equipo de Barcelona, y también los cuatro inscritos en Emelec, que tampoco han jugado con Miguel Rondelli, dista con lo que sucede en Independiente del Valle, Liga de Quito, Aucas u Orense.

En cada uno de estos elencos, esta temporada existen varios futbolistas, menores de 20 años, que ya han podido jugar. Uno de los casos más sonados fue el de Kendry Páez, quien el pasado 25 de febrero, con apenas 15 años, debutó con los rayados en la LigaPro ante Mushuc Runa.

Pero, ¿por qué a los juveniles se les complica ganarse un espacio en los clubes del Astillero?

Para Julio César Rosero, exestratega de las formativas del elenco torero, esto sucede por la presión que se da en los equipos grandes del país.

“Si un año no se gana algún título en Barcelona, a fin de temporada lo califican como fracaso. La hinchada te obliga a ganar semana a semana y eso hace que los técnicos no se arriesguen con los más jóvenes”, comentó Rosero.

El también extimonel de la selección sub-20 afirmó que esto se toma como excusa y por ello no se invierte como se debe en las formativas. “Lastimosamente, en Barcelona no hay una buena infraestructura a nivel formativo, no hay una persona que se encargue de realizar una correcta planificación, para realizar un trabajo a largo plazo. La única preocupación se enfoca en el equipo principal y eso no debería funcionar así”.

DEFENSA TORERA

Ante esta afirmación, Carlos Alfaro Moreno, presidente del elenco amarillo, y quien hasta el 2015 manejó las academias de fútbol formativo que llevaban su mismo nombre, aseveró que durante su administración sí se le ha dado la atención necesaria a las divisiones menores.

Selección de Ecuador: Félix Sánchez Bas deberá pensar en Australia Leer más

Incluso dijo que de no ser así, no habría doce juveniles en el primer plantel ni tampoco habrían podido recibir 400 mil dólares por el préstamo de Joshué Quiñónez, quien en 2022 jugó en Dallas FC de la MLS.

“Me parece injusto decir que no se les da espacio (a juveniles). El año pasado jugaron en primera Víctor Carabalí, Leonardo Yánez, Guillermo Rendón, Isaac Delgado, Alan Fiallos, Ezequiel Emmanuel, Energio Díaz, Allen Obando, y en la Noche Amarilla (2023) entró John Acurio, de 15 años”, manifestó el directivo amarillo.

Pero de todos los jugadores que mencionó, la mayoría tuvo más minutos cuando Célico dirigió a los canarios, que con Bustos.

Con base en estos datos se le consultó al titular amarillo, el porqué de las pocas chances que registran los juveniles, sobre todo con el actual DT canario. “Parece que fuera un ataque a mi entrenador. Siempre converso con el profe, él conoce mi espíritu formador y tiene claro que para mí sería un orgullo que se consoliden en el primer equipo uno, dos, tres o cuatro juveniles, pero eso jamás será una imposición de esta administración”.

Lo que sí reconoció es que en el Ídolo “ganarse un puesto es más complicado” que en cualquier otro lado.

“Barcelona tiene la presión de ganar todo lo que juega, entonces se hace un poco más difícil que (juveniles) tengan la continuidad necesaria. Los jóvenes tienen que luchar de manera justa, delante del entrenador, aunque a los chicos hay que rodearlos con un gran equipo y un gran funcionamiento”.

Y aquella dificultad de la que habla Alfaro Moreno fue la que vivió en carne propia Santiago Micolta, quien en 2020 tuvo un paso por Barcelona.

“Cuando llegué al equipo estaban Jonatan Álvez y Cristian Colmán, y pese a que un año antes había jugado en primera con Aucas, no encontré espacio en el equipo de Bustos y me mandaron a Toreros (filial)”, afirmó el atacante de 22 años.

El ahora jugador de Venados, de la Segunda División de México, reconoció que la presión que hay en el Ídolo sí dificulta el proceso de los juveniles, pero que todo depende de la decisión del entrenador y de la dirigencia.

“Cuando estuve allá, vi a muy buenos jugadores en las formativas, pero sorprendentemente ninguno se ha consolidado en el primer equipo de Barcelona. De qué sirve tener una gran cantera, si no se le presta atención a los suyos”, sentenció.

EN EL BOMBILLO

En Emelec tampoco hay mucho espacio para los juveniles del primer equipo. ARCHIVO / EXPRESO

José Pileggi, presidente de Emelec, al igual que Carlos Alfaro Moreno, destacó que la misma presión por ganar todo, también se da en el elenco millonario y que eso, “indirectamente”, le resta espacio a los juveniles.

Mushuc Runa: jugadores tuvieron que despejar las vías para llegar a Ambato Leer más

Pero pese a esto, el nuevo presidente azul destacó que con Rondelli hay un plan para potenciar a las formativas.

“Una de las cosas que nos hizo decidir en contratar al profe Rondelli, es que él se preocupa mucho por las divisiones menores. Nuestra visión es potenciar a nuestras canteras y en un futuro beneficiarnos de la venta de jugadores”, afirmó Pileggi.

El dirigente eléctrico reconoció que en la administración pasada la atención se dio netamente en el primer equipo, pero que ahora eso ha cambiado.

“Cada administración tiene prioridades. Ahora creemos que hay que apostar en lo nuestro, por lo que hemos empezado a trabajar en un proyecto a largo plazo, en el que por ahora hemos destinado 500 mil dólares”.