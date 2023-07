El exfutbolista Juninho Paulista, excoordinador de la selección brasileña, afirmó que Neymar busca "privilegios" cuando está concentrado con la Canarinha, algo en su opinión "normal", pues se trata del "mejor jugador" del equipo.

"Él viene a la selección brasileña y es humanamente normal, porque está al mismo nivel de esos jugadores (por el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo), que intente algún tipo de privilegio", dijo Juninho en una entrevista al portal 'ge'.

Preguntado sobre el tipo de beneficios, respondió que el delantero del París Saint-Germain demanda "cosas bobas que no perjudican" el funcionamiento de la plantilla, sin ofrecer más detalles.

"Luego depende de nosotros mostrarle que algunas situaciones están bien. Otras, no. En la mayoría de los casos, hará lo que hacen todos los jugadores", aclaró.

No obstante, Juninho rechazó las críticas "mentirosas" que insinuaban que Neymar mandaba en la selección que entonces dirigía Adenor Leonardo Bachi 'Tite', quien abandonó el banquillo de Brasil tras caer en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Croacia.

Asimismo, negó problemas de índole disciplinaria con el camisa 10 durante esa etapa y aseguró que "siempre" fue "muy tranquilo" tratar con él.

"Eso tiene también mucho mérito nuestro. La generación es diferente a la anterior, es diferente a la mía, no es 'no porque no', tiene que haber un fundamento", manifestó al explicar las razones que les llevaron a vetar la presencia de familiares y amigos en los hoteles de concentración.

Asimismo, reforzó que el exjugador de Santos y Barcelona "siempre intentó incentivar y mostrar lo que pensaba" en las reuniones con la comisión técnica, así como en el vestuario.

"Por supuesto, es mucho más un líder técnico, pero también gestiona ese liderazgo fuera del terreno de juego", subrayó.

