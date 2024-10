Julio César Rosero: "En Barcelona siempre han olvidado de los chicos"

El debut de los juveniles en el Ídolo es apresurado, porque el club no tiene un proceso adecuado para formarlos, según el DT

Para Julio César Rosero, exjugador y técnico de las formativas de Barcelona, al presidente del club, Antonio Álvarez, no le funcionaría su intento de ‘refundar’ el equipo con la participación principal de juveniles, para mejorar en lo deportivo y conseguir títulos, porque no vienen formando de una manera adecuada a los talentos.

El 2024 no ha sido de logros. El ídolo no pasó de la fase de grupos de la Libertadores. Tampoco superó el repechaje de la Sudamericana y la Copa Ecuador. Solo le queda pelear por llegar a la final de la LigaPro, pero no ha mostrado un buen nivel.

En medio de este escenario, el 11 de septiembre Álvarez anunció la ‘refundación’ del equipo. Estos cambios los implementa porque el club solo ha quedado campeón tres veces en los últimos 27 años y, para mejorar en lo deportivo, serán claves los juveniles.

Rosero destaca el debut del lateral izquierdo Dylan Luque y los volantes Jandry Gómez y Juan Usma en la segunda etapa de la LigaPro, pero lamenta que lo hayan hecho en un momento complicado para el equipo, que no muestra regularidad en los partidos.

“No es culpa de los juveniles que Barcelona no salga del mal momento. Aparte de que actualmente el equipo no demuestra una estructura y una idea de juego. En el club no se han preocupado por formar a los chicos para que tengan un impacto inmediato, siempre se han olvidado de ellos”, expresó.

El Emperador, como le decían en su época de jugador (1984-1999), estuvo a cargo de las reservas del club entre 2016 y 2017, periodo en el que pudo ver que no había un plan integral para los chicos y solo jugaban los ‘apadrinados’.

“Nunca hubo un plan completo para los chicos que los ayude a conllevar la presión de jugar en Barcelona, en el Monumental y de lidiar con la prensa. Es importante lo deportivo y psicológico, para que desde pequeños entiendan que son profesionales y formen una mentalidad ganadora”.

Acotó que “no hay un proyecto ordenado, veo que sigue gente que llegó por recomendación y no por su capacidad. Y yo pude ver que no eran serios porque siempre priorizaron darle espacio al amigo del entrenador y de los dirigentes. Al verdadero talento lo dejaban a un lado”.

Y por esta tónica de trabajo, el Ídolo pudo perder a uno de los últimos juveniles que vendió al extranjero, Leonardo Campana. En julio de 2019 fichó por Wolverhampton.

En la tabla de la segunda etapa de la LigaPro, Barcelona es séptimo, con 13 puntos. En la acumulada ocupa la tercera casilla, con 44 unidades.

“A Campana lo habían marginado, pero lo llevé a jugar con la reserva. Por esta razón, él iba a dejar el fútbol, pero se habló con él y supo sobrellevar las cosas. Tuve que ponerme fuerte con el presidente José Francisco Cevallos, porque muchos talentos estaban marginados por los recomendados. A Xavier Arreaga también lo tenían marginado”, reveló.

Rosero recalca que el equipo dirigido por Ariel Holan no mantiene una regularidad porque le falta una idea de juego. Y si no mejoran en esta parte, el intento de refundar el equipo con juveniles terminará como los ‘mutantes’ de 1999, cuando aparecieron los jóvenes Arlín Ayoví y Ángel Escobar, pero no se mantuvieron.

“Este plan fue apresurado y no será la culpa de los chicos. En Barcelona estoy volviendo a ver lo que pasó en el (año) 99, cuando la directiva trató de tapar el déficit futbolístico con los ‘mutantes’, unos chicos que fueron mal impulsados porque la gran mayoría fueron para llenar huecos”, argumentó.

NO HAY CONTINUIDAD

Por su parte, Aldo Vanoni, quien fue presidente de la Asociación de Fútbol del Guayas (AsoGuayas) entre 1998 y 2002, considera que en los equipos guayaquileños, Barcelona y Emelec, no hay continuidad en el trabajo con los chicos.

“Por esta razón, los jóvenes del Guayas buscan equipos de Quito como Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica, entre otros, que tienen proyectos consolidados y los ayudan a superarse”.

Y agregó: “En Barcelona lo tienen a Allen Obando (17 años), pero prefieren pagar por extranjeros. Recién cuando vieron que los extranjeros no funcionaron lo pusieron a Obando. Acá en Guayas hay buena materia prima, pero no se ha trabajado bien”.

