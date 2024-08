Juegos Paralímpicos: Kiara Rodríguez y su gran objetivo en París 2024

Con la medalla de oro entre ceja y ceja, la deportista paralímpica Kiara Rodríguez competirá en París 2024, evento en el que también será la abanderada tricolor en la inauguración, prevista para el miércoles 28 de agosto.

Durante los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020+1, la guayaquileña alcanzó la presea de bronce en salto largo T46, pero le quedó la espinita de ubicarse en lo más alto del podio. “Voy a buscar lo que se me escapó en Tokio”, afirmó.

La deportista, que en la capital francesa también buscará una medalla en los 100 metros planos, dijo estar súper contenta y "con las expectativas muy altas de que en estos Juegos Paralímpicos me irá de maravilla”. Y tiene que estarlo, porque actualmente es una de las favoritas, tanto que es la actual campeona de la distancia, logro conseguido en el Mundial de paratletismo de 2023.

SUS RETOS

Kiara Rodríguez ganó la medalla de bronce en salto largo en Tokio. ARCHIVO / EXPRESO

La tricolor estará en la pista en las pruebas de 100 metros y salto largo, que se cumplirán el 3 y 6 de septiembre, respectivamente. Ella se considera fuerte en las dos pruebas y asegura que buscará medallas en ambas. “Voy a dejar todo de mí, me he preparado de la mejor manera; han sido muchos años de esfuerzo, sacrificio, dejando cada gota de sudor en los entrenamientos por lograr algo importante en estos juegos”.

Con su habitual sonrisa, la atleta aseguró que “habrá sorpresas en París”, ciudad en la que ya conoció la gloria en 2023, cuando ganó la medalla de oro en los 100 metros de la categoría T47 en el Campeonato Mundial de Paraatletismo.

CONCENTRADOS

La delegación tricolor ya se encuentra en París para los Juegos Paralímpicos. CORTESÍA

Desde el jueves 22 de agosto, Kiara y la delegación ecuatoriana, compuesta por 14 deportistas y seis guías, se alojan en la Villa Olímpica de los Juegos.

La adaptación a París, donde se esperan temperaturas entre 25 y 30 grados, a más de una humedad del 38%, no será problema para ella. “Entrené en Guayaquil, con un clima parecido, así que no será problema, y a mí me gusta el calor”, reveló entre risas.

También agradeció a quienes la han apoyado todo este tiempo, como el entrenador Bernardo Valdés y a su mamá Liliam España, y pidió el apoyo de los ecuatorianos para los Paralímpicos. “Envíennos sus mejores vibras, que nosotros dejaremos todo por representarlos bien”, sentenció.

