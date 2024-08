Juegos Olímpicos: Daniel Pintado, sus rivales y la sorpresa que les dio

Daniel Pintado dejó impactados a sus rivales luego de demostrar un gran nivel en la medalla de oro que consiguió en los 20 kilómetros de atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024, así lo reconoció el español Álvaro Martín, quien llegó por detrás del atleta ecuatoriano.

El cuencano no le dio chance a Martín y en ningún momento de la carrera, que se desarrolló la madrugada del jueves 1 de agosto de 2024 (horario local), le dio una señal de que lo podía alcanzar. Por ello, el europeo se tuvo que conformar con el bronce, al quedar a 16 segundos el medallista tricolor.

"Para mí es el oro que podía conseguir. Hoy Ecuador estaba dos pasos por delante”, dijo sobre la competencia en la que fue superado por el ecuatoriano y agregó: “Quería intentar disfrutar el último momento, pero hasta los últimos cinco metros no me he atrevido a coger la bandera".

El elogio viene de uno de los atletas principales de la gran generación de marchadores que tiene España en la actualidad. Doble campeón de Europa y doble del mundo, esta medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en 20 kilómetros es la que faltaba en su palmarés.

El brasileño Bonfim Caio, que se quedó con la medalla de plata en los 20 kilómetros de atletismo, también resaltó el nivel que demostró Pintado y Martín.

"Estoy muy contento de conquistar la medalla, para mí cuando pierdes con un campeón no hay problema. Son medallas que conquistamos para Sudamérica. Los tres hemos tenido un ciclo en el que trabajamos mucho. Es un momento muy especial compartirlo con ellos", declaró emocionado.

