Juan Manuel Correa: “Recuerdo el accidente, pero no me afecta”

Han pasado cerca de dos años del grave accidente que sufrió cuando disputaba el campeonato de Fórmula 2 y Juan Manuel Correa ya está de vuelta en las pistas.

El piloto ecuatoriano, que fue sometido a más de 20 operaciones en sus piernas, realizó las pruebas oficiales previo al inicio de la temporada de la Fórmula 3, las que le dejaron buenas sensaciones.

Desde Barcelona (España), donde reside, el tricolor dialogó con EXPRESO sobre su sentir al volver a estar frente al volante y sus expectativas en su sorprendente regreso al automovilismo.

- ¿Cómo vivió el retorno a las pistas después del accidente sufrido en Bélgica en agosto de 2019?

- Fue una experiencia interesante, muy buena. Fue mi primera vez manejando este carro de Fórmula 3. Era mi tercer test, el primero oficial después del accidente. Desde las primeras vueltas me sentí cómodo en el auto, es muy rápido, tiene mucha aerodinámica. Es muy parecido al Fórmula 2 que manejaba en 2019.

- ¿Qué sensaciones le dejó el volver a estar al frente de un auto?

- La velocidad estuvo mejor de lo que me esperaba. Estuve peleando el top 10 durante los dos días de pruebas. Fue relativamente rápido y fácil de recuperar las sensaciones con el auto. Reviví las que tenía de la Fórmula 2.

- ¿Qué se debe mejorar para la primera carrera de la temporada, el 8 de mayo en Barcelona?

- Hay cosas por mejorar como piloto, no soy todavía el Juan Manuel de 2019 que estaba en un nivel muy alto que llegó a manejar un Fórmula 1. Y hay otras que están fuera de mi control, como la falta de fuerza en mi pierna izquierda, por todos los metales y clavos que tengo ahí. Todavía no puedo frenar como quisiera y estoy perdiendo tiempo. Si no estuviera regalando esas décimas estaría peleando el top cinco.

- ¿Sintió miedo en algún momento?

- No mientras manejaba. Lo que viví no es que lo he olvidado, he logrado superarlo, continuar. No estoy manejando con miedo o frenando antes por temor. Tengo en mi cabeza el recuerdo del accidente, pero no me afecta.

- Lució un casco en honor a Anthoine Hubert, ¿cómo nació este homenaje?

- Siempre supe que quería llevarlo conmigo no solo en mi corazón. Cuando llegó la hora de hacer el modelo del casco le pedí al diseñador que ponga el logo en honor de Anthoine (quien falleció en el accidente). Quedó muy bonito, es un lindo detalle. Le envié a la madre antes de hacerlo público, le gustó. Busco que la gente se acuerde siempre de él, era una persona excepcional.

- ¿Cómo reaccionaron los otros pilotos de las diferentes categorías del automovilismo con su asombroso retorno?

- Hubo una reacción muy grande a nivel mundial. Muchos pilotos me felicitaron, me preguntaron sobre cómo viví las prácticas. Hablé mucho con Romain Grosjean, quien tuvo un fuerte accidente en Bahrein el año anterior y terminó con su auto en llamas.