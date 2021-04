Brayan Angulo revela las razones de su repunte goleador en el Cruz Azul

El ecuatoriano Brayan Angulo, delantero del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este jueves 29 de abril que la confianza que le brinda el entrenador peruano Juan Reynoso es clave para su repunte goleador.

"Cuando llegué (al Cruz Azul) las personas que me trajeron, (el estratega portugués) Pedro Caixinha y el director deportivo Ricardo Peláez se fueron, y el cambio me afectó porque me habían dado la confianza, después todo cambió demasiado y ahora la confianza de Juan me ha servido para estar más comprometido", dijo.

Angulo fichó por el Cruz Azul en el Apertura 2019 y tras un torneo salió cedido al Tijuana en el Clausura 2020, equipo en el que se estrenó como goleador en México al convertir siete dianas en 27 juegos.

Para el presente Clausura 2021, Angulo se reintegró al Cruz Azul y aunque la directiva quería su salida de la institución capitalina, Reynoso intercedió para la permanencia del antiguo futbolista del Emelec ecuatoriano.

"Desde que llegué Juan me brindó la confianza y me preguntó si estaba comprometido, si venía con ganas e ilusión de hacer las cosas bien. El profe fue importante para hacer las cosas y darme la confianza que necesitaba", añadió el atacante de 25 años.

Desde su regreso a 'La Máquina', Angulo ha marcado cinco goles en 12 partidos, entre ellos un doblete en la victoria de los celestes por 1-3 sobre el Toronto FC de la MLS en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf el pasado martes.

Bryan Angulo y su doblete que acerca a @CruzAzul a semifinales.#SCCL21 pic.twitter.com/ZB0uekgvGn — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 28, 2021

"Lamentablemente me tocó salir por distintos motivos, pero regresé con más ganas y si me trajeron fue por una razón, llevar al equipo a ser campeón", comentó el oriundo de Guayaquil.

Angulo destacó la armonía y la competencia interna que se vive en el Cruz Azul de Reynoso, algo que a su parecer hizo que el conjunto celeste amarrara el primer lugar en la clasificación del Clausura 2021 una jornada antes de que inicie la fase regular.

"Desde que llegué ha sido un grupo fantástico, buenos jugadores, compañeros que se entregan en cada entrenamiento. La competencia sana que hay aquí en el grupo nos ha ayudado a mejorar", expresó.

El delantero sudamericano dijo que para él será especial medirse este sábado 1 de mayo con el Cruz Azul al Tijuana, su exequipo en el que logró adaptarse al fútbol mexicano.

"Será un partido complicado (ante Tijuana) porque tiene jugadores buenos, además ellos se juegan la clasificación a la repesca",