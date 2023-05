Juan Manuel Correa se enfrenta a uno de los circuitos más exigentes y peligroso, el de Mónaco. Este Gran Premio de la Fórmula 2 es uno de los más esperados y vistos por los fanáticos del deporte motor. Consta de varias subidas, curvas cerradas y calles estrechas convirtiéndolo en un punto famoso y anhelado de la temporada.

Luego de cuatro años de haber participado en su primera carrera en Mónaco, el 24 de mayo del 2019, Correa confesó que se siente casi como un novato, esta es una pista que no perdona errores. “Solo he participado una vez en 2019 y eso me hace sentir casi como un ‘rookie’. Es una pista donde la experiencia es importante y seguro que desde las primeras pruebas del jueves descubriré alguna cosa nueva”, comentó el piloto tricolor.

La preparación es similar a carreras anteriores del Mundial de F2 con horas de simulador, visualización de videos de años pasados y el recorrido a pie para conocer las modificaciones que puedan haberse dado últimamente dentro de la pista.

En cuanto a la clasificación, esta será más complicada de lo normal, ya que se desarrollará en dos grupos donde los pilotos solo tendrán 14 minutos para obtener sus mejores tiempos. “Solamente tienes un juego de ruedas para lograr el mejor tiempo posible. Al tener las mismas reglas para todos y estando en condiciones similares debemos obtener el mejor tiempo y no cometer faltas”, analizó.

Se espera la presencia de lluvias durante el fin de semana, sin embargo esto no preocupa al piloto quiteño que siempre ha sido competitivo en pista mojada. El objetivo para esta carrera será subirse al podio y seguir ascendiendo en la clasificación.