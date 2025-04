José David Contreras, el arquero de Barcelona que hace la diferencia

Vista de lince, agilidad felina, José David Contreras sale a cortar juego o se adelanta para achicar el ángulo abierto a los remates. Es fuerte y hasta inconmovible, se coloca donde la pelota tiene que llegar. Sus movimientos son medidos, nada de más.

Solo el talento que sabe dominarse, domina a los demás. Contreras conoce el primer mandamiento del cancerbero: poner el cuerpo detrás de las manos. Además, no solo hace lo correcto de usar sus manos para apretar la pelota o para despedirla, sino que también es peligroso al retenerla; también utiliza sus pies como último recurso.

No queda lejos de la jugada. No retrocede porque esos metros que camina hacia atrás no le permite atacar al que llega con la pelota .

Se recupera rápido del error. Y es que el error no lo condiciona, porque el error forma parte del aprendizaje. Sabe bajar centros. Tiene dos maneras de identificar el peligro: orientando a sus compañeros o anticipando. Maneja los ángulos del área, no agranda el arco.

Contra equipos que utilizan estrategias a balón parado o que llegan con muchos talentos al remate, Contreras pone un hombre cerca del palo, otro compañero para la pelota corta y un jugador libre que va al centro del área; el resto hace marcación mixta.

El venezolano es un portón cerrado, dominante en una zona donde está la llave maestra del juego. Se impone cuando el partido pide un jugador de carácter. Su cuerpo está a la par de su energía mental.

El fútbol empieza en la cabeza (talento), pasa por el corazón (voluntad) y baja a los pies (técnica). El juego también es lucha y exige fuerza, espíritu, a eso se le llama temperamento.

La constante es que todos los equipos quieren un gran portero para ganar o para señalar un culpable si los objetivos no se cumplen.

No es mejor arquero el que elige la decisión adecuada a cada problema táctico, sino el que lo soluciona antes de que aparezca, de ahí que José Contreras es un crack casi a su pesar. Produce un efecto contagio, logra activar varios resortes en el modelo base de la defensa.

El arquero original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede imitar. José David le roba tiempo, le roba claros, le apresura la ejecución al rematador. Ante River Plate, desactivó cabezazos y tiros desde todos los rincones. Fue el duelo entre la hormiga contra el elefante. Ganó la hormiga.

