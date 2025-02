José Auad: estas son las propuestas del candidato a la presidencia de Emelec

Las propuestas ‘llueven’ en tiempos de elecciones para salvar a Emelec: Jorge Guzmán Mancilla (de la Lista 1) y José Auad Valdez (de la Lista 2) se enfrentarán por la presidencia del club el 27 de febrero. ¿Sus ofrecimientos bastarán para satisfacer las necesidades del universo azul? Los 2.863 socios empadronados lo decidirán el próximo jueves, cuando el Bombillo posesione a su tercer presidente en casi cuatro meses.

¿Qué será lo primero que hará si llega a ganar las elecciones?

Poner la casa en orden y tratar de detener el remate del estadio Capwell.

¿Cómo pretende evitar que el Banco Pacífico siga poniendo bienes a remate?

Tengo un excelente equipo jurídico de abogados y ya hemos presentado una medida cautelar para detener el remate.

Con el universo de problemas que enfrenta Emelec, ¿cómo evitará que el equipo pelee por el descenso al final de la temporada?

Al jugador de fútbol hay que darle tranquilidad pagándole todos los meses. Actualmente se le deben cuatro meses. Teniéndolos al día trataremos de mantener al equipo entre los seis primeros puestos para, en la mitad del año, levantar las sanciones que hay en la FIFA y presentar verdaderamente al equipo con nuevos refuerzos.

¿Mantiene los 5 millones de dólares de caja chica y los 20 millones en Italia que prometió para empezar a trabajar en Emelec?

Son entre 3 y 5 millones de dólares para el inicio y después vendrá el resto. Voy a presentar en una rueda de prensa una garantía bancaria ante un notario para dar tranquilidad a los socios y que no digan que es humo.

Los socios de Emelec votando en la jornada electoral.





Hay un sector de la hinchada que lo tiene como ‘vende humo’ ¿Qué les dice?

Lo que no soy es un mediocre, Emelec ya tiene 14 títulos y quiero ganar un torneo internacional. Para las elecciones de 2022 dije que iba a traer un campeón del mundo como David Trezeguet y lo presenté. Después, presenté para técnico a Alberto Valentim, un campeón reinante de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense. Todo lo que yo he prometido, lo he cumplido.

¿El DT Jorge Célico y otras contrataciones en divisiones formativas, como Cristian Nasuti, permanecerán en el cargo?

A Célico le vamos a dar todo nuestro respaldo. Pero el técnico es víctima de los resultados. Si no (le va bien), tendré que buscar otra opción, pero eso es más adelante. En cuanto a Nasuti, habría que revisarlo.

¿Cuál es su plan para erradicar la violencia de barras en el Capwell?

Hay que hacer el reconocimiento facial y trabajar en un sistema (para) que también se pueda ingresar con la cédula. Si el hincha o socio comete un error, será vetado para que nunca más vaya al Capwell. Tengo contactos con los chicos de las barras y no creo que haya ningún problema.

¿Quién será su director deportivo y equipo de trabajo?

Tendremos a Luis Islas, campeón del mundo en 1986, como director deportivo. Y mi equipo de trabajo está conformado por Xavier Chávez (vicepresidente) y Carlos Torres Garcés como presidente de la Comisión de Fútbol.

¿Qué opinión tiene sobre su rival, Jorge Guzmán?

No está a mi nivel. Él tuvo muchos problemas en la época de Fernando Aspiazu cuando estuvo como gerente. Tuvo problemas con mi gran amigo Omar Quintana (+) y también en la Asociación de Futbolistas, lo demandó Iván Hurtado. A mí no me pueden sacar nada de corrupción.

¿Pensaría en una reelección en caso de perder nuevamente?

Yo siempre voy a estar a disposición para mi querido club.

