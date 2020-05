José Angulo agradece interés de Barcelona, pero elegiría al Tijuana

La semana anterior el actual presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, confirmó que existe un interés por contar con el delantero ecuatoriano José Angulo, quien el próximo 20 de julio terminará de cumplir con su sanción de cuatro años que le fue impuesta por la Conmebol por dar positivo de doping.

Pese a que el Ídolo quisiera sumar a sus filas al exatacante que destacó con el Independiente del Valle, en la Copa Libertadores de 2016 (con los rayados llegó a la final de este torneo), Angulo afirmó que agradece el interés de los amarillos, pero por ahora preferiría quedarse en los Xolos de Tijuana de México, equipo que le abrió las puertas en enero pasado, para que se pudiera poner a punto.

“Por ahora estoy acá en México. Si debo escoger, escojo Xolos porque gracias a ellos no me tiré al abandono. Barcelona también me ha gustado, pero me gustaría quedarme acá en México”, sostuvo Angulo, en una entrevista en el programa ‘Pateando Tachos’ de Diblú.

En cuanto los mejores goles que recuerda haber marcado, el ‘Tin’ afirmó: “El más bonito fue a Boca Juniors en el Atahualpa (semifinales); pero el que tengo más presente fue el que le hice al Guaraní de Paraguay (primera fase) para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores, en ese fue el que más adrenalina tuve".

Para recordar, Angulo fue suspendido en 2016, luego de haber dado positivo el 20 de julio de 2016, durante la final de ida de la Copa Libertadores ante Atlético de Colombia (al final el cuadro cafetero se terminó quedando con el título).

Debido a este inconveniente, el jugador ecuatoriano no pudo continuar con el Granada de España, club que lo había fichado por cinco temporadas, en agosto de 2016.