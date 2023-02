Es el nuevo 8 del Club Sport Emelec. Llegó al Bombillo para reemplazar a Sebastián Rodríguez, pero sabe que este es su momento. José Alberti Loyarte, volante uruguayo, resolvió su llegada al Bombillo en una semana y al principio estuvo solo en Guayaquil, pero ya con su familia, además de estar ansioso por debutar oficialmente este domingo 26 de febrero en el Capwell ante Libertad y que lo vean, anhela probar las exquisiteces gastronómicas del país con ellos. Será titular.

- ¿Cómo se dio su llegada a Emelec?

- Estaba esperando por un equipo grande de Uruguay, pero de un día a otro apareció la oferta. Un mes antes de fichar entrenaba aparte con un profesor, lo hablé con la familia y se dio. Tomé la decisión de venir y acá estamos.

- ¿La familia estuvo de acuerdo con el cambio de país o hubo algún problema?

- Sinceramente no. Tengo 25 años, soy papá de un hijo de 5, y creo esta es la edad perfecta para él poder salir.

¿Conocía el club o conversó antes con alguien de aquí?

Sabía y lo conocía, porque jugaba en Juventud de las Piedras y ahí enfrenté a Emelec. También lo hablé con el Demonio (García), quien me tiró algunas líneas del equipo.

- ¿Qué tal la Explosión Azul?

- Fue mi primer contacto con la hinchada, me sorprendió, todo muy lindo. Sé que muchos sueñan con un debut con gol y me tocó a mí. Podría decir que fue un debut, pero me faltó mi familia. La gente me aplaudió y se sintió toda esa energía.

- Después del debut, ¿revisó la repetición de su gol y del partido?

- Sí, me ha tocado estar solo mucho tiempo y eso me hace ver las repeticiones, reviví esos momentos y son los que te quedan para siempre.

- ¿Cree que hay presión porque Emelec no alza un título hace cinco años?

- Sí, sé que ya son varios años que no ganan un campeonato, hubo unas charlas que tuvimos con el equipo. Es una plantilla con hambre, tenemos un equipo muy sano y vamos a ir por ese campeonato este año.

- ¿Cuál es la idea de Rondelli y qué le pide?

- Busca que seamos protagonistas, siempre proponer. Nos ha sentado bien la idea, nos venimos ajustando bien y ahora en el inicio del torneo creo que vamos con muchas ganas.

La complicidad de Alberti con el equipo quedó mostrado en el festejo de la Explosión Azul. Álex Lima / Expreso

- ¿Qué espera del debut oficial?

- Estoy un poco ansioso y nervioso porque ahora es por puntos, no hay más pruebas. Sería divino que el estadio esté repleto, pero son sueños y visualizaciones que se hacen para los partidos.

- ¿Cómo han estudiado a Libertad?

- Los rivales en cancha son 11 contra 11, hemos visto poco por ahora y ya vamos a actualizar los detalles y estar listos para el arranque.

- ¿Cree que el equipo ya está engranado?

- Sí, ya está. Estamos afinando solo algún detalle; la semana que se ha preparado ha sido acorde para sacar un triunfo.

- ¿Qué le gusta de este Emelec?

- El estilo. En Uruguay uno tiene la pelota y otro propone, y con Rondelli buscamos las dos cosas: presionar y ser protagonistas... poco a poco se va a dar.

- El año pasado se perdieron muchos puntos en casa, ¿han hablado de hacerse fuertes en el Capwell?

- Sí, esa la idea, por algo se llama la Caldera. Los puntos de local se tienen que ganar y nos hemos propuesto para llegar al campeonato.

- ¿Cómo recibieron la llegada de Luis Fernando León?

- Nosotros nos enteramos sobre la hora. Sin embargo la plantilla ha recibido bien a todos los compañeros; me hicieron cantar a mí, bailar no, pero cantar sí. Él ha llegado bien; un refuerzo de su talla y trayectoria siempre es bueno para el equipo.

- ¿Qué tal Guayaquil, su clima?

- Me sorprende un poco que ya son las 20:00 y ya arranca a llover. No entiendo nada, a mí me gusta el calor, a mi mujer no tanto, pero vamos a estar bien, son cosas divinas. No he probado algunas comidas para probarlas con la familia. El encebollado es muy nombrado, estoy ansioso, pero quiero hacerlo con la familia para que quede esa anécdota.

- ¿Qué hace en su tiempo libre?

- A nosotros nos gusta conocer. En el tiempo libre me gusta pasear, llevar a mi hijo que conozca lugares lindos, aunque él solo quiere estar en la piscina. Nos gusta salir a comer. Tomar mate y obvio, no tengo rival para ‘cebarlos’ en casa.

- ¿Con qué jugadores se está entendiendo más?

- A Diego (García) lo conozco desde chico, pero con todos me voy llevando muy bien, hay una excelente plantilla; con Dixon (Arroyo), Miler (Bolaños), Aníbal (Leguizamón), Pancho (Cevallos), Carlos (Villalva), Caín (Fara), con muchas charlas, muchos mates, nos llevamos muy bien, muy sano.

- Para usted, ¿quién o quiénes han demostrado liderazgo en el equipo?

- Creo que aún no hay un capitán, pero son dos o tres los que sobresalen: Dixon, Aníbal y Miler, quienes tienen trayectoria, los más grandes.

- ¿Ya lo han insultado alguno de los compañeros?

-(ríe) Por ahora no, vengo zafando, pero algún momento será, y no podré hacer nada.

- Se va a poner la camiseta 8, la que tenía Sebastián Rodríguez, que dejó grandes impresiones, ¿tendrá presión?

- Por lo que me han dicho, el que ha usado el 8 le ha ido bien en Emelec, tiene historia. Sí que a veces se siente esa presión, pero cuando entras al campo no pensás más, solo que le vaya bien al equipo.

- En algún momento usted fue socio de Agustín Rodríguez, hoy en Barcelona. ¿Ya ha hablado con él, hay alguna apuesta para el primer clásico?

- Sí, fuimos socios, tenemos una amistad enorme y ahora estamos en bandos diferentes. He hablado poco con él, ahora como estamos con el cambio de casa y estas cosas no hemos podido quedar, pero de seguro más adelante lo haremos.

- ¿Cómo es José Alberti en el camerino?

- Siempre con el mate, con una u otra broma, entrando en alguna charla para no quedar como el callado de todos porque soy un poco más reservado, pero nos llevamos muy bien con todos.

- ¿Sudamericana, LigaPro o Copa Ecuador?

- Si me preguntas, quiero levantarlos todos, es obvio, pero vamos paso a paso, partido a partido y esperemos que se pueda levantar alguna copa.

- ¿Ser goleador o asistidor?

- Tuve un año con muchos goles en Uruguay, el año pasado no hice mucho, así que espero este año hacer muchos goles. Si puedo hacer asistencias, bienvenidas para ayudar al equipo.

EL ADN DE ALBERTI...

Fecha nac.: 29/05/1997 (25 años) / Nacionalidad: Uruguayo (Las Piedras) Posición: Juega como centrocampista Trayectoria: Debutó en el fútbol profesional en 2016 en Juventud Las Piedras de Uruguay, cuadro en el que jugó 99 partidos y anotó 10 goles hasta 2020. Luego pasó a Boston River donde estuvo hasta el año pasado.