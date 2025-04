Jorge Célico se sincera: "No lo dudé nunca, por la magnitud de Emelec"

Emelec, a pasos cortos está saliendo a ‘flote’ en la LigaPro. Aunque aún hay mucho tramo por recorrer y mejorar, el director técnico Jorge Célico, en entrevista para EXPRESO, valoró la estabilidad que está teniendo el equipo tras sufrir un periodo de crisis dirigencial y económica.

El estratega, quien ha tenido entredichos con un sector de la prensa, confía en levantar el nivel con los jugadores que los que cuenta en el plantel y con los posibles refuerzos a mitad de año. Célico proyecta “un buen fin de año” en el Bombillo.

¿Qué evolución usted ha visto en todo este tiempo?

El equipo intenta jugar, no sé si tan bien, pero con un grado de compromiso muy grande y eso es importante.

El plantel se unió muchísimo en una idea en común que tiene que ver, primero con el esfuerzo y después con el juego. Desde ese punto de vista armamos un buen grupo. Tengo muchachos muy sanos, muy trabajadores.

¿Es consciente que Emelec debe mejorar?

Miremos en la ubicación que estamos, no es una posición para Emelec. A mí me da tristeza eso, sé que vamos a salir adelante y estamos mejorando. Llevamos cinco partidos invictos y ya es, para mí, un logro importante para un equipo que el año pasado terminó último con 9 puntos y con más jugadores de los que hay ahora.

Yo sé que no me puedo conformar con eso, quisiera terminar primero.

¿La tranquilidad se ha encontrado con la estabilidad dirigencial?

Sin duda, el haberse terminado el tema de esta discusión política, primero las elecciones. Luego de las elecciones, cuando se constituyó legalmente la directiva. Obviamente, todo lo anterior trae inconvenientes, pero ahora hay un clima mucho más tranquilo.

¿Usted estaba intranquilo?

Uno cuando está en la parte deportiva está ajeno a eso. Sinceramente está ajeno. Sabe que eso influye, porque un montón de gente se pone nerviosa por muchas cosas. Pero, en realidad, uno quiere que se termine y que incluso se encamine de una vez por todas.

¿Qué encontró en el equipo que aún se le puede sacar más provecho?

Hay buenos jugadores que han pasado un mal momento, que hoy están resurgiendo. Hay buenos futbolistas y buenos jóvenes también. Quizás en alguno de ellos se adelantó algún proceso, normal por la dificultad que el club tuvo, pero ahora se puede hacer un proceso lindo a largo plazo, dándole de a poco espacio a esos para que vayan creciendo.

Jugadores de Emelec en entrenamiento en el Polideportivo de Los Samanes. cortesía

¿Cómo lo proyecta a este Emelec con los jugadores que tiene?

Ahora tenemos que salir de esta difícil situación, en un lugar de la tabla que no deseamos estar. Y luego hay que acomodar el equipo según cómo termine la etapa. Una vez que eso pase, ver si se necesita alguna persona más que se sume.

El plantel está amplio, pero amplio porque tiene muchos jóvenes que todavía no están preparados como para estar en la primera división de Emelec. Hay que sumarle alguno más para ampliar para reforzarla.

¿Qué tan importante fue asumir ese reto con esa condición?

Yo no lo dudé nunca. Por la magnitud que tiene Emelec. No lo digo por quedar bien con nadie, pero es un equipo muy grande. La gente es sumamente cariñosa y alienta. A mí me encanta el reto que asumí.

Claro, obviamente hubo diálogos con esa dirigencia (cuando presidía César Avilés) de los que se iba a intentar hacer esta primera etapa. Y es lo que estamos haciendo, tratando de luchar y salir adelante.

¿Considera que se meterá al primer hexagonal final?

No puedo decir ni la ubicación, ni si lo ganaremos o algo así, pero avizoro un buen fin de año después de haber tenido un terrible año anterior.

Creo que estamos capacitados con lo que tenemos y con lo que pensamos reforzar también para poder hacer un equipo altamente competitivo, como lo ha sido siempre Emelec.

¿Está convencido que sí se podrá contratar a mitad de año?

Claro que sí. De hecho, ya han estado muy adelantados. Ellos ya han pagado en FIFA para levantar una sanción, lo de la sanción, y luego creo que están en reuniones permanentes con los acreedores y llegando a acuerdos con todos.

¿Qué opinión tiene de los canteranos que se ganaron un puesto?

Diogo Bagüí, es un jovencito y hoy parece veterano porque juega todos los partidos. La verdad es que recién está, digamos, asentándose en lo que es la primera división del equipo.

Elkin Muñoz y Ronnie Borja son otros de los chicos. También ha jugado Sebastián Tarira, y van a ir apareciendo algunos más, Luis Fragozo mismo o que tuvo minutos con Jipijapa (amistoso).

¿Qué falta para que debute profesionalmente Fragozo?

Que madure. Tiene apenas 15 años y yo lo tengo que proteger. Por mí que digan lo que quieran la prensa o la gente, pero yo tengo muy claro cómo es mi tarea como entrenador, como formador y saber dónde no le voy a hacer daño. Pero de ahí, es un jugador fenomenal.

El técnico argentino Jorge Célico reveló que sí están pensando en buscar refuerzos FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

¿La dirigencia le da indicaciones para meterlo ante la necesidad?

No, no se mete. Ni esta ni la anterior. No lo hubiera permitido. Quizás ya cuando la gente me conoce, en el caso del dirigente, sabe que en ese sentido no se puede acercar a hablar conmigo.

¿Qué ha ocurrido con los entredichos con un sector de prensa?

Te juro, yo soy un agradecido de la crítica. Muchas veces la crítica me hace reflexionar. Hay una parte, no quiero ni llamarlos periodista, que inventa mentiras, trascendidos, que no tienen ningún fundamento, con menosprecio hacia los jugadores, hacia un profesional. Quieren conseguir visualizaciones, likes, qué sé yo. Ese grupo minúsculo es el que me molesta.

Luis Fragozo, la joven figura de Emelec. cortesía

A mí el diría que hay 90% de la prensa que a mí me han tratado fenomenal.

¿Cuál fue el ambiente en el camerino tras ganar a Liga?

Fue una alegría enorme, un descargo porque, más que el rival era Liga de Quito, fue un triunfo después de tanto. El otro día, cuando ganamos con Deportivo Cuenca, me decían que hacía ocho meses no se ganaba de visitante, pero hacía un año que no se lo hacía en la altura.

