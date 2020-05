Jorge Célico pasa la cuarentena entre tareas y videos de partidos

Jorge Célico tuvo que adaptarse para seguir con su trabajo, pensando en el Sudamericano Sub-20 que será en enero. En ese campeonato, Ecuador defenderá el título y buscará una nueva clasificación al Mundial de la categoría.

Por ahora, sus jornadas laborales se han reducido al estudio que montó en su casa, un espacio lleno de libros sobre fútbol, viejos recortes de su paso por El Nacional y Universidad Católica y que tiene reservado algo especial para sus últimos éxitos con la selección sub-20, con la que ganó la medalla de bronce mundial y el título sudamericano.

Allí pasa varias horas al día cumpliendo con las tareas encomendadas por el director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el español Antonio Cordón.

Desde que inició la cuarentena, los entrenadores que siguen en funciones en la FEF, incluyendo a Jordi Cruyff y su equipo de trabajo, se reúnen de manera virtual y reciben charlas de actualización de conocimientos.

Y también tienen tareas. Por ejemplo, la última estuvo dirigida a las transiciones defensa - ataque y ataque - defensa.

La idea, cuenta Jorge Célico, es que cada técnico arme un plan de entrenamiento para aplicarlo con los jugadores, señalando los movimientos y la frecuencia. Después, eso se debate entre todos y se llega a diferentes conclusiones.

Además de esos deberes, el estratega argentino se ha dedicado a conversar con los jugadores que dirigió antes y quienes están en su base de datos para la nueva selección sub-20.

“Los llamo con frecuencia, incluyendo a los del exterior. Básicamente quiero saber cómo están y cómo llevan la cuarentena. La idea es ser un apoyo para los chicos, que sepan que esto tiene que ver con algo que pasó en todo el mundo y que no por eso se deja de lado a alguien”, agregó.

Para Célico, esta cuarentena se ha convertido en una de las pruebas más difíciles, ya que su ritmo de trabajo era distinto, con más tiempo en las canchas.

Ahora, su método de trabajo para avanzar con la conformación de la selección sub-20 es observar los videos de los partidos de inferiores, para seguir sacando conclusiones sobre los 45 preseleccionados. Por ejemplo, se consiguió los partidos íntegros de la Libertadores Sub-20 para mirar a los jugadores de Independiente del Valle.

La amenaza de que no haya torneos de inferiores este año le obligó a pensar en planes alternos. Pero, como explica, no es una desventaja, porque todos los países están pasando por lo mismo.

No se sabe qué va a pasar con el fútbol, el teatro, el cine y más, si no hay torneos de menores por decisión de FIFA, Federación o autoridades, pues ya tendría que ir a la segunda fase de la preparación, porque recordemos que los torneos del próximo año no se han movido y hay que seguir el trabajo. Yo tengo mi planificación pensando en que se jugará en enero

Jorge Célico