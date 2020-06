Jordan Rezabala busca ganarse un espacio en el Xolos de Tijuana

El próximo 27 de agosto Jordan Rezabala cumplirá un año de haber llegado al club Xolos de Tijuana de México.

El volante manabita afirmó que se siente completamente adaptado a su nuevo equipo y a la ciudad, pero hay algo a lo que aún no se acostumbra del todo: la comida.

Jordan manifestó que antes de llegar a México tenía conocimiento de que la comida local era picante, pero no se imaginó “que iba a ser en exceso”.

“La verdad, la comida es algo a lo que hasta ahora no me acostumbro mucho. Acá a casi todo le ponen picante. En mi casa siempre me enseñaron a comer con ají, pensé que iba a ser algo similar acá, pero me equivoqué. Acá son unos bravos para comer”, dijo entre risas el volante de 20 años.

Rezabala contó que en una de sus primeras salidas a comer algo típico del lugar, le tocó pasar vergüenza debido a que pidió un plato que le hizo salir algunas lágrimas.

“Un compañero del equipo me llevó a un lugar donde venden comida típica mexicana. Vi un plato que se llama aguachile y que me llamó mucho la atención porque es hecho con camarones muy grandes y pensé que era inofensivo. Pero cuando me lo llevaron a la mesa y lo probé, solo pude con una cucharada, era extremadamente picante. Me quemó la lengua y me hizo hasta llorar. Al final, mi amigo se lo terminó comiendo sin echar una sola lágrima”.

Para no pasar más bochornos comentó que ahora, cuando sale a comer, primero pregunta si lo que le van a servir tiene demasiado picante. “Ya cuando salgo voy por lo seguro, pido fajitas de pollo o burritos (risas), esos los sirven sin picante”.

Busca un espacio

Ya en el plano futbolístico, Rezabala aseguró que su principal objetivo en esta temporada es ganarse un lugar en el equipo titular.

El volante Jordan Rezabala está por cumplir un año en el Xolos de Tijuana. Archivo

“Ahora tenemos un nuevo técnico (Pablo Guedes), quien llegó para reemplazar al profesor Gustavo Quinteros. Antes de la pandemia me habían comentado que en cualquier rato iba a tener mi oportunidad de jugar en Primera (desde que llegó lo ha hecho en las reservas). Ahora con el nuevo DT espero hacer las cosas bien, para que me pueda tener en cuenta”.

Sobre la presencia de otros ecuatorianos en los Xolos, el manabita indicó que Miler Bolaños es el futbolista con el que mantiene una mejor relación. “Me llevo muy bien con Bryan Angulo y José Angulo, pero con el que más comparto es con Miler. Él me habla mucho, me llama para que nos quedemos practicando remates al arco e incluso me ha invitado a su casa, a comer con su familia”.

Por otro lado, el volante nacional recordó que durante el inicio de la cuarentena por la pandemia de COVID, no salía “ni al supermercado”, pues tenía mucho temor de contagiarse.

“Desde que inició la emergencia (a mediados de marzo) no salía para nada. El club nos mandaba a dejar las compras. Incluso el carro llevaba semanas que no lo prendía… Estaba asustado de que se haya dañado, pero por suerte está ‘papelito’”, finalizó.