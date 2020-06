John Cifuente dice que Barcelona no le debe nada

John Jairo Cifuente está sorprendido de que su nombre aparezca en la auditoría financiera que en días pasado se hizo en Barcelona.

El delantero, que tuvo un paso fugaz (llegó en septiembre y se fue en noviembre del año anterior) por el Ídolo, afirmó que el cuadro canario no le debe "un solo centavo" y desmintió estar cobrando algún pago pendiente.

“Hay equivocaciones con el tema de Barcelona. El año anterior salí con mi finiquito y llegamos a un mutuo acuerdo con José Francisco Cevallos (expresidente). No sé por qué dicen que estoy cobrando. Barcelona no me debe nada a mí”, sostuvo el delantero, en una entrevista con radio Área Deportiva de Quito, en relación a que el club amarillo habría realizado un contrato de intermediación con Vicente Vladimir Ortíz Corella, por $40.000, para participar en el contrato del artillero.

Cifuentes pidió que se esclarezca ese tema de la supuesta deuda, pues recordó que su llegada a Barcelona se dio “a costo cero”.

“Sería bueno aclarar esto con la dirigencia, sería bueno que se dé el nombre de esa persona que está tratando de cobrar, sin que el equipo me deba dinero. No tengo representante, me sorprende esto de que estén cobrando”.

Por otro lado, el ‘Degollador’ Cifuente afirmó que su anhelo siempre fue jugar en Barcelona, pero que ahora se siente contento, por la oportunidad que tiene en Delfín.

“Todo el mundo sabe que yo soy barcelonista, no sabía si ganaba Cevallos o Alfaro, yo fui porque quería jugar en Barcelona. No se dio, pero estoy tranquilo, feliz en el equipo en el que estoy”, finalizó.