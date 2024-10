Joao Paredes: “Disfruto día a día, a veces me olvido el problema que tengo”

La historia de Joao Paredes es singular. El delantero ha sido valiente al aceptar su realidad. Tiene una miocardiopatía hipertrófica congénita, por lo que corre el riesgo de sufrir un paro cardíaco en cualquier momento, especialmente si realiza un esfuerzo físico. Casos como el suyo son numerosos. Dos ejemplos son Juan Izquierdo, de Nacional de Uruguay, y Marc-Vivien Foé, el jugador camerunés que perdió la vida en la Copa Confederaciones de 2003.

Cuando a Paredes le diagnosticaron su enfermedad, no pudo estar en equipos de Primera. Barcelona le tenía un contrato de cinco años y antes Liga de Quito y Aucas le habían ofrecido lo mismo. Cuando llegó a Mushuc Runa en 2022, su estadía duró solo seis meses. Es la primera vez que habla de su problema, ahora que forma parte de Astillero FC, de la Segunda Categoría de Guayas.

- Usted es una historia de vida en el fútbol.

- Es bastante fuerte lo que me ha pasado, porque siempre mi sueño fue ser jugador, y en un examen te dicen que ya no puede ser.

- ¿Qué fue lo más duro?

- Entenderlo, asimilarlo. Me costó bastante.

- Y cuando dijeron que no podía jugar, ¿qué pasó?

- No lo podía creer. Con el tiempo, entendí que era como una cosa del destino, algo de Dios. Fue en 2018. Hasta ese día nunca me había hecho un electrocardiograma ni nada relacionado con el corazón. La gracia de Dios fue que me lo hicieron en Liga de Quito y supe lo que tenía.

- ¿Y después?

- Ahí paré un año, en 2018, y estuve jugando en campeonatos de aficionados. Ya a finales de octubre me hicieron un examen y me dijeron que tenía un corazón de atleta. Así que en 2019 volví a jugar.

- ¿Dónde jugó en 2019?

- En el equipo La Paz. Luego en 2020 estuve en Olmedo y en 2021 se dio el sueño que quería: una negociación con Barcelona, donde ellos me iban a comprar. Pero nuevamente, en los exámenes médicos no pude pasar, lo que fue muy complejo. En 2021 estuve jugando la Copa Sudamericana con Nueve de Octubre. En 2022 ya tenía todo firmado con Aucas, pero no pasé los exámenes. En 2023 estuve en Técnico Universitario, pero sufrí una lesión y me alejé.

Joao Paredes jugó con Mushuc Runa tras ser rechazado por varios equipos. ARCHIVO

- ¿Cuál es el diagnóstico médico?

- Es una miocardiopatía hipertrófica que se revela en los exámenes. Los médicos dicen que si me exijo demasiado, puedo llegar a tener un paro cardíaco, pero eso también me puede suceder estando sentado o durmiendo, sin practicar ningún deporte. Nadie sabe. Por eso juego bajo mi propia responsabilidad.

- Se está jugando la vida cuando entra a la cancha.

- Lo que te voy a decir, no sé si es ignorancia o qué, pero si estoy jugando es porque es algo del destino y de Dios. Prefiero que pase eso, que quedarme echado en una cama.

- ¿El miedo a que le pueda ocurrir eso ya no existe?

- Ya no tengo miedo, será lo que Dios diga. La verdad, no pienso en eso. Ahora estoy disfrutando el fútbol. He estado en equipos que te pagan al día, que te dan premios, y también en elencos amateurs que no te dan nada. Ahora pienso en el futuro.

- Su tipo de juego es de un delantero de área, de los que quedan pocos

- Juego de 9 o de doble 9. También puedo tirarme a los costados. Creo que de esos 9 ya quedan pocos, porque eran más estáticos.

- ¿Qué le ha ayudado a mantener la calma?

- No trato de pensar en lo que pasó. Al principio sí, me preguntaba por qué, pero tengo que seguir en el fútbol, que es lo que me gusta y me hace feliz.

Joao Paredes quiere seguir jugando a su gran pasión, el fútbol. Archivo

- El fútbol es su vida y en sus palabras se refleja que lo daría todo por seguir jugando.

- Cada quien tiene su destino. Al final, Dios sabe hasta cuándo te va a tener aquí.

- De jugadores que han tenido problemas cardíacos, ¿con cuál se identifica?

- Sé que en Ecuador, Jerson Stacio se retiró por problemas del corazón. Pero el que siempre recuerdo es Marc-Vivien Foé de Camerún, creo que él tenía la misma enfermedad.

- Antes de un partido, ¿qué hace sabiendo que podría pasar algo?

- Siempre le pido a Dios y digo que no va a pasar nada. En realidad no le doy tanto ‘cerebro’ (atención) a esto. Sé lo que tengo, pero yo quiero es jugar, que es mi vida.

- ¿Qué les dirías a chicos que pueden tener la misma enfermedad?

- Que en la vida hay momentos felices y momentos difíciles. Así que no se sientan derrotados. Cuando la vida se pone dura, hay que luchar y seguir adelante, pidiendo a Dios sobre todo.

